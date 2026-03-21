「ヒーローから悪役に転落」１年８か月ぶりにイングランド代表復帰→同日に一発退場。33歳マンU戦士に英紙注目「明らかな得点機会の阻止」

「ヒーローから悪役に転落」１年８か月ぶりにイングランド代表復帰→同日に一発退場。33歳マンU戦士に英紙注目「明らかな得点機会の阻止」