ドジャースは20日（日本時間21日）、2026年限定ユニフォームを発表。昨季のワールドシリーズ連覇を記念した金縁のロゴやパッチが特徴で、シーズン開幕戦で着用する。

■昨季も特別デザインを開幕戦で着用

金色の限定ユニフォームは、近年ワールドシリーズ優勝チームが翌年に着用する慣習があり、開幕戦やワールドシリーズ優勝リングの授与式など特別試合で使用される。

今回のナイキ製ユニフォームは、ロゴや背番号にそれぞれ金縁が施されており、金色のつばの帽子には、連覇を表す二つの星と「World Series Champions 2025」のパッチが付いた豪華仕様となっている。公式ショップなどで23日（同24日）から購入可能で、大谷翔平投手やムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手のデザインがすでに掲載されている。

ドジャースは昨季、米国でのホーム開幕戦とリング授与式にワールドシリーズ制覇を記念した特別ユニフォームを着用。今季は26日（同27日）の開幕戦、ダイヤモンドバックスとの試合で使用すると見られている。