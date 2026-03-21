スマホの低年齢化により、SNS上でトラブルに巻き込まれる小学生が急増している。中には、対象年齢に達していない子どもが年齢を偽って利用してしまうケースもあるという。

【映像】30秒でわかる「フィルタリング機能」

ニュース番組『わたしとニュース』では、子どもたちのSNS利用の実態やフィルタリングの難しさについて、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえとともに深掘りした。

■年齢を偽ってSNSを利用する子どもたち…

子どもたちはどのSNSを利用しているのか。NTTドコモ モバイル社会研究所HPによると、小学校高学年が主に使うのはLINEが58パーセント、次いでTikTokが26パーセントで、InstagramやXの利用は少ないという。

ITジャーナリストの高橋曉子氏いわく、「主なSNSの対象年齢は13歳以上。LINEは推奨年齢が12歳」だという。そうした中で、小学生の利用者が多い背景として「親のスマホを借りて、親の管理のもと閲覧」「ごく一部のSNSはキッズ設定が可能。親の管理のもと制限付きで利用」「年齢を偽って利用している（親に隠していることが多い）」という。

くわばたは「うちは子どもが何かアプリを取ろうと思ったら、私のところに通知が来るようにしている。私が『いいよ』としないと取れないようにしているから、インスタとかTikTokはまだ入っていない」とコメント。

一方で、年齢を偽って利用している子どもがいることについては「うちの子どもも私が知らない間に偽ってやっているわ…」と不安を口にした。

■フィルタリングとは？くわばたは「いたちごっこ」を指摘

こうした状況を受け、国は子どものスマホ利用について対策を呼びかけている。子どもの安全のために保護者がネット利用環境を整える「ペアレンタルコントロール」を推奨。そのうち代表的な手法として「フィルタリング」がある。閲覧できるサイトを選定する設定や、アプリの利用時間を個別にカスタマイズすることも可能だ。しかし、このフィルタリング機能についての理解度は低く、小学校高学年の親の理解度は約4割という結果もある。

これに対しくわばたは「こういうのをやっている方が周りにもいるけど、いたちごっこじゃないけど、子どもは解除する。子どもたちの方が私たちよりもいろいろなことに詳しい。『そんなこともできるの？』って言うことも多い」と指摘した。

フィルタリングのポイントについて、総務省の資料には「利用許可したアプリからサイトを閲覧する場合、インターネット上の有害情報を遮断できない（専用ブラウザで閲覧する必要あり）」「フィルタリング設定は遠隔で変更できるので、子どものスマホから直接変更する必要はない」「学齢・個別設定の他にカテゴリ・ジャンル単位で閲覧を制限できる」と記されている。

くわばたは「本当に思うのが法律で決めていただきたい。例えば、お酒は体への影響などがあるから年齢制限されている。それと同じようにSNSやスマホも何歳まではダメと決めてもらった方が、親にとっても子どもにとっても一番いいのかなと思う」と自身の考えを語った。

（『わたしとニュース』より）