お得感満載のバスツアーを２人のアナウンサーが体験！

近年、バスツアーは「スポット数は少なくても、ゆっくり観光できるツアー」が増えています。中でも人気なのが「食」に特化したバスツアー。また価格帯も安すぎるものではなく「１万円台」のほどほどの価格で、内容にお得感があるものが人気だそうです。

【画像で見る】滋賀県で日本酒飲み比べ！清水麻椰アナのお気に入りは？

この春の超！「食」特化型の大阪発日帰りバスツアーを「ケーザイ塾」が厳選。古川圭子アナウンサーが「愛知・蒲郡市の日帰りツアー」、清水麻椰アナウンサーが「滋賀県の日帰りツアー」に参加してきました。

愛知県で海鮮やいちご食べ放題！食のバスツアー

１つ目の“食特化型ツアー”は、浜焼きといちごが食べ放題！縁結びのパワースポットにも行くことができる、ＨＩＳ「もぐもぐ天国♪いちご！海鮮！スイーツ！」に古川圭子アナウンサーが参加しました。

（古川圭子アナウンサー）「食べて食べて食べまくりにいってきまーす！」

朝７時半、大阪・梅田を出発したバスは愛知県蒲郡市へ。大型バス２台で向かう今回のツアー参加者は合計８７人。

参加者は…

（参加者）「海鮮食べ放題なので、食べるのが大好きで」

（参加者）「めっちゃ食べますよ彼女。食べ放題とかいったらすごいですよ」

また、初めてのバスツアー参加だという大学生グループも。

（参加者）「いちご狩りをしたいとずっと話していて、調べていたらこのツアーが出てきて、価格も内容もいいなって」

（古川アナ）「いちごどれくらい食べますか？」

（参加者）「１００個！」

メインイベントは海鮮食べ放題！

午前１１時半。ツアーのメインイベント「浜焼き食べ放題」の会場「蒲郡オレンジパーク」に到着しました。カキにホタテ、サザエなど新鮮な海の幸が７０分の食べ放題です。

（古川アナ）「おいしい！浜焼き最高ですね。４時間バスに乗った甲斐がありました」

みなさん手を止めることなく焼いては、食べ続けます。

（古川アナ）「いきましたね、だいぶお召し上がりのご様子」

（参加者）「食べました、めっちゃ！これで３杯目ぐらい。十分です。満喫しました」

浜焼きを存分に楽しんだら…

ケーキやタルトなど、スイーツも食べ放題！みなさん７０分ぎりぎりまで、楽しみました。

島全体がパワースポットの「竹島」にある「八百富神社」を参拝

午後１時ごろ、バスで走ること約１０分。食後にやってきたのは、三河湾に浮かぶ「竹島」です。

（古川アナ）「おなかいっぱいのところでお散歩。観光します」

島全体がパワースポットといわれている「竹島」。約４００ｍの橋を渡って島まで向かいます（※行程順序は変更する場合があります）。

（古川アナ）「ここをカップルで手をつないで振り返らずに渡りきったら、恋がうまくいく伝説があるらしいですよ」

階段を上ると、日本七弁天のひとつ「八百富神社」が。

開運・縁結び・安産にご利益があるといいますが、有名なのが「おみくじ」。なんと、大吉よりさらに運勢がよいとされる「大大吉」が出ることがあるというのですが…

（古川アナ）「末吉。凶の一歩手前でしたね。『其の道を以てせざれば困難苦労のみ多くして益なし』…頑張ります」

お散歩のあとは…いちご狩り！

歩いて少しおなかをすかせたら、バスは最後のお楽しみ、いちご狩りへ。この日はブランドいちご、「紅ほっぺ」が食べられました（※日によって食べられるいちごは変わります）。

（古川アナ）「おいしい！！」

これを一番の楽しみにしていたのが…

（古川アナ）「１００個食べる人たち。どうですか、おいしいですか」

（参加者）「超めっちゃおいしいです！めっちゃ甘い」

（参加者）「（いちご狩り）人生ではじめて」

（参加者）「大きいのを狙いました」

（参加者）「大きいのばかり狙っています。昼あれだけ食べたから、食べられへんかなと思ったら、入るもんやね。別腹」

食べまくりに加えてパワースポットにも立ち寄れるこのツアー。

このツアーの料金は１万１９８０円から。個人で行くと約２万５０００円かかるので（※番組調べ）、ツアーが約１万３０００円ほどお得です！

滋賀県で日本酒飲み比べもできる！食のバスツアー

２つ目の“食特化型ツアー”は、カニ・アワビ・フグ・近江牛！さらには日本酒１０種類の飲み比べもできる！クラブツーリズム「彦根で旬の美食会席ツアー」に、清水麻椰アナウンサーが参加しました。

（清水麻椰アナウンサー）「人生初のバスツアー参加です。行ってきます！」

朝８時半に新大阪を出発して約２時間半かけて滋賀県へ。

メインの食事の前に滋賀県、第一の大社として知られる「多賀大社」を参拝（※行程順序は変更する場合があります）。

多賀大社には延命長寿のご利益があるということで…

（清水アナ）「ケーザイ塾視聴率ＵＰ＆長寿番組へ！」

願い事を書いた小石を「寿命石」の近くに置いて…ケーザイ塾の長続きを神頼み！

日本酒１０種類試飲も！清水アナのお気に入りは？

午後０時半ごろ、食事の前にもう１か所。天保２年（１８３１年）創業「蔵元 藤居本家」。

ここでは酒蔵の見学と日本酒１０種類の試飲ができます。帰りを気にせず飲めるのも、バスツアーならでは！

（清水アナ）「私はこれが一番好きですね。『吟醸生原酒 山笑う』。女性人気が高いと、すっきりしていてさわやかで飲みやすかったです」

ほろ酔い気分でカニ・アワビ・フグ・近江牛！



午後１時半、ほろ酔い気分で迎えたのはお待ちかねのランチタイムです。

今回のツアーの目玉は、「いけす活魚料理 海水園」の豪華会席料理です。カニは贅沢に、１人１杯！アワビにフグ、さらには近江牛のすき焼きまで勢ぞろいです。

まずはカニから…

（清水アナ）「う～ん、おいしい！すっごくジューシーなカニです。弾力があってとってもおいしいです」

続いて、近江牛のすき焼き。

（清水アナ）「脂の甘みが全然違う。さすが近江牛ですね、贅沢」

（清水アナ）「アワビいかかでしたか？」

（参加者）「アワビすっごくやわらかかったです。イメージ的にはコリコリかなと思っていたけど、歯を抜いたけど食べられました。それくらいやわらかかったです。贅沢すぎますよね。おいしくって。ビールすすみます！」

（参加者）「（Ｑお味はどうでしたか？）おいしかったです！最高！」

この会席料理がついたツアーは、特にリピーターが多く人気のツアーだそうです。

（清水アナ）「どうしてこのクオリティーがこの金額で？」

（いけす活魚料理海水園 松尾匡洋店長）「大人数のバスツアー、団体さん向けに大量に買うことによって、ある程度の値段でクオリティーを出せています」

（清水アナ）「個人で来たらいくら？」

（松尾匡洋店長）「８０００円ぐらいのお値段になります。バスツアーではお得にお召し上がりいただけます」

最後はお土産購入や琵琶湖眺めながらのデザートで締め

ほろ酔いとおいしい料理でおなかがいっぱい。

午後４時ごろ、最後は「めんたいパーク」に立ち寄って、琵琶湖を眺めながら名物の「めんたいソフトクリーム」をいただきます。

このツアーの料金は平日出発で１万２９９０円から。個人で行くと約１万５２００円かかるので（※番組調べ）、２２００円ほどお得！

午後７時前、大阪に戻ってきました。

（清水アナ）「１日ギュギュっと詰まったプランで、とっても充実していましたね。バスツアー、コスパ良すぎますね」

食べて飲んであとはバスに乗るだけ。気軽に、お得に楽しめる食の旅。皆さんも参加してみてはいかがでしょうか？

（2026年3月18日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『暮らしのケーザイ塾』より）