「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第2試合、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、今シーズンを象徴するかのような電光石火の一発ツモを披露し、試合開始早々からファンを熱狂させた。

【映像】園田賢、またもや見せた“一発芸”

第1試合ではチームメイトの渡辺太（最高位戦）が劇的な逆転トップを飾り、セミファイナル進出へ向けて最高の風が吹いている赤坂ドリブンズ。その勢いをさらに加速させるべく、南家でスタートした園田の配牌には場風の東が対子、さらに両面ターツが2つと、柔軟に手を作れる好形が揃っていた。

第1ツモでさらに両面が増え、順子と対子の両天秤で進める中、2巡目に赤5索を引き入れ1面子が完成。続く3巡目には早くも東を暗刻にするという猛チャージを見せる。そして9巡目、二万を引き寄せたところで五・八万待ちの即リーチを敢行。この時点で東・赤が確定しており、打点も十分な勝負手となった。

ドラマは、リーチをかけた直後の次巡に待っていた。園田が指先に力を込めて引き入れたのは、アガリ牌の五万。リーチ・一発・ツモ・東・赤。わずか10巡で満貫8000点のアガリを成就させた。今シーズン、驚異的な頻度で一発ツモを積み重ねている園田。その「一発芸」とも呼べる勝負強さに、ファンからは「パッツモ率異常だろ」「園田一発多いな」「また即ヅモかよ」「園田いつもこれやん」「毎回一発やん」「園田と醍醐の即ツモ率はおかしいｗ」と、もはや呆れ返るほどの称賛と驚きの声が相次いだ。

魔術師が見せた迷いのないリーチ判断と、それに応えるかのような牌の呼び込み。チームの連勝へ向けて、これ以上ない最高のロケットスタートを切ってみせた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

