◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦 東洋大姫路2―3花咲徳栄（2026年3月21日 甲子園）

2年連続10度目の出場の東洋大姫路（兵庫）は1回戦で6年ぶり6度目の出場となった花咲徳栄（埼玉）に2―3で敗れた。

先発の下山大翔（3年）はノーヒット投球を続けた。4回には三ゴロ失策で1死二塁のピンチを迎えたが後続を抑えた。6回1死から初安打を許したが、得点を許さない。

均衡が破れたのは6回だった。2死一塁から主将の松本太翔（3年）が花咲徳栄先発の黒川の初球、136キロ直球を左翼線に運ぶ二塁打で先制した。

下山は内外角の低めに制球よくまとめ、7回は3者凡退に抑えたが、8回だった。1死満塁のピンチを招くと、押し出し死球を与えて同点。続く鈴木琢磨（3年）を遊ゴロに仕留めたが、三塁走者だけでなく、フルカウントからスタートを切っていた二塁走者の生還で逆転を許した。下山は8回3安打3失点（自責点1）と好投したが、打線が援護できなかった。

両校のセンバツでの対戦は03年準々決勝以来。延長15回、2―2で再試合となり、再試合では東洋大姫路が6―5で延長10回サヨナラ勝ちとなる大熱戦だった。その甲子園の名勝負が思い出されるクロスゲームとなった。