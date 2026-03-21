人気日本人女子レスラーが、普段のイカついフェイスペイントとは一線を画した、リング上とは異なる等身大の魅力を披露。多くのファンが絶賛コメントを送っている。

【画像】日本人女子、“素顔”の私服自撮りショット

WWE女子スーパースターのアスカが20日、自身のインスタグラムを更新。私服姿の自撮りショットを公開した。

公開された写真では、デニムジャケットに大胆なダメージ加工が施されたジーンズを合わせた、スタイリッシュな私服姿を披露している。特筆すべきは、リングで見せる「世界一危険な女」としての凄みや、独創的なカブキ・フェイスペイントとは一線を画す、ナチュラルな素顔に近いメイクだ。ゴールドのフープピアスがアクセントとなり、彼女のトレードマークである鮮やかなピンクとブルーのヘアカラー、そして落ち着いたトーンのリップが、洗練された大人の女性としての美しさを際立たせている。

この投稿は公開から間もなく1.3万件以上の「いいね！」を集めており、試合中の圧倒的な存在感と、オフの際に見せる柔らかい雰囲気のギャップに、世界中のファンが熱視線を送っている。投稿には特定の文章は添えられていないが、カメラを見つめる彼女の穏やかな表情からは、多忙な巡業の合間に見せるリラックスした空気感が伝わってくる。

この投稿に対し、ファンからは「大好きです！」「マジ美しすぎ」「ナチュラルビューティー」「次のRAWで会えるのが楽しみ！」といった熱狂的な反響が寄せられている。

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