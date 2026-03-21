横浜駅東口の「マルイシティ横浜」が２月末に閉店した。かつては「ヤングファッションのマルイ」と言われたが、近年はアパレルのテナントは減っていた。 今の若者は、どこで服を購入しているのか。

「１９９０年代から２０００年代くらいまで、若者がおしゃれな服を買う時は、マルイや渋谷１０９、ラフォーレ原宿、パルコなどで探すのが主流だった」。そう語るのは現代ファッションが専門で、３０年以上にわたり都内でストリートファッションの定点観測を続ける共立女子短期大学の渡辺明日香教授（５３）。

２０００年代後半のファストファッションブームが転機になったとし、「（現在は）ユニクロやＧＵなど単価が安く、積極的な接客を控える店の利用が多い。古着もよく買っている」と話す。原宿や渋谷、銀座の商業施設は若者からインバウンド（訪日客）にターゲットが移っているという。若者が接客を控える店を選ぶ心理に関しては「全般的な傾向ではない」としつつも「ＳＮＳのコミュニケーションに慣れていて、リアルの接客には少し身構えてしまうのではないか」とみる。