ドジャース・山本由伸（27）が日本時間21日、キャンプ地アリゾナ州グレンデールでのパドレス戦にオープン戦初登板。

【もっと読む】侍ジャパン惨敗の必然 ブルペン崩壊を招いた井端監督の傲慢姿勢

すでにデーブ・ロバーツ監督からは、ダイヤモンドバックス戦（27日=ドジャースタジアム）の開幕投手に指名されており、昨季のカブスとの日本開幕戦（東京ドーム）に次いで2年連続の大役を務める。

山本は昨季のワールドシリーズ（WS）第6戦で6回1失点と好投し、続く第7戦に「中0日」で登板。2回3分の2を無失点に抑えて球団史上初の連覇に導き、WSのMVPに選ばれた。米メディアによれば、前年のWS最終戦で勝ち星が付くか、最後のアウトを取った投手が翌年の開幕投手を務めるのは、1984年のマクレガー（ジャイアンツ）、2004年のベケット（マーリンズ）、15年バムガーナー（ジャイアンツ）、19年セール（レッドソックス）の4人。そのうち、開幕戦で勝利投手になったのはダイヤモンドバックス戦で7回を6安打1失点と好投したバムガーナーしかいない。

ベケットはエクスポズ（現ナショナルズ）戦で7回4安打1失点の好投も打線の援護がなく（勝敗なし）、マクレガーはホワイトソックス戦で5回3分の2を7安打5失点、セールはマリナーズ戦で3回を6安打7失点で、いずれも黒星を喫している。

前年のWSでリリーフ登板するなど、フル稼働がたたってか、ベケットは背筋痛などで3度の離脱、セールは左肘靭帯を痛めて再生治療であるPRPを受け、25試合を投げてシャットダウンを強いられた。

山本は昨季、シーズンを通じてローテを守った上に、ポストシーズンもワークホース（馬車馬）だった。さらに、先のWBCでは侍ジャパンのエースとして2試合に登板しており、負担は計り知れない。

WS終了後はオフを返上して体のケアと自主トレに励んできた山本。今季もタフネスさを発揮できるか。

◇ ◇ ◇

ところで、侍ジャパンは今回のWBCで「負けるべくして負けた」と言っても過言ではない。最大の敗因はいびつな選手編成にあるが、そもそも「井端監督の高圧的な姿勢で招集の芽が摘まれていた」との指摘も噴出した。肝心の采配も、敵将から「データ分析に基づいているように感じない」酷評される始末…。いったい現場では何が起きていたのか。

●関連記事 【もっと読む】侍ジャパン惨敗の必然 ブルペン崩壊を招いた井端監督の傲慢姿勢 では、それらについて詳しく報じている。