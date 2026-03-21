【特別寄稿】長谷川高

注目の金融商品「リースバック」は「リバースモーゲージ」と何が違う？ 専門家に聞いた

近年、老後の資金繰りに窮してしまった方から、自宅を活用した「リースバック」または「リバースモーゲージ」について質問を受けることが多くなりました。

リースバックとは英語の「セール＆リースバック」を短縮したものです。

つまり、いったん自宅を事業者に売却して資金を得て、同時に同じ家を借りる契約をし、基本的には家賃を払い続ける限り、亡くなるまで住み続けられるというサービスです。

一方、リバースモーゲージとは、自宅を担保に入れて資金を借り、返済は毎月利息分のみで、亡くなった時に家を売却して元本を返済するというローン商品です。

どちらも老後、自宅に住み続けながら、お金を融通して欲しいという中高年を対象にした商品と言えます。

これらは一見、理想的なサービスのように感じられるかもしれません。しかし、メリットばかりではありません。

こういったよく分からない横文字サービスを理解するには、サービスを提供する業者側のメリットから考えるのが早道です。

まずリースバックです。これはサービスを提供する業者からすると、相手の自宅を購入して（投資して）、同時に賃貸借契約を締結し、毎月賃料を得るといった「投資行為」となります。

元の所有者が亡くなるまで、投資した家を売却できず、資金回収はできません。つまり、投資した家を売却できるのが、20年後なのか、30年後なのかが判然としないことになります。

これを彼らはどのようにリスクヘッジするのか？ 一つは、遠い将来に売却しても損が出ないように「自宅」を安く買うことです。毎月の賃料も低廉に設定するわけにはいかず、長期間、自宅を売却できなくとも、なるべく多く投資資金を回収できるように高い賃料にする必要があります。

一方、リバースモーゲージに関していえば、そもそもリバースとは「逆」という意味です。通常の住宅ローンは年月が経過すると借入残高が減っていきますが、このリバースモーゲージは、長く利用するほどローン残高が「逆に」増えていきます。なぜなら、まず自宅を担保に入れて借りられる「総額」を決め、総額に達するまで借りられる仕組みだからです。つまり、時間が経つほど、借入額は増えていきます。

このリバースモーゲージも、業者側に立てば、本質が見えてきます。融資した金額を、最終的には自宅を売却して返済してもらうわけですが、それが、いつになるかわかりません。よって融資する範囲、つまり家に設定する抵当権の額を相当低く設定することになります。一般的には市場価格の70〜80％が担保評価額といわれ、貸し出せる金額はその評価額の50〜60％となります。

次に、このローンの金利は前述のようなリスクを鑑み、高く設定されます。リバースモーゲージは、いまや多くの金融機関がローン商品の一つとして採用しています。

リバースモーゲージには、注意点があります。仮に借入総額よりも低い金額でしか自宅が売れなかった場合、残債が残るということです。これを配偶者なり相続人なりが、精算しなければいけないリスクを負うことになります。

リースバックにも、リバースモーゲージにも、割に合わない点があります。しかし、経済的合理性よりも、今の家に住み続けたいという思いが強い高齢者や、短期的な資金繰りを優先したい方には需要があるのも事実のようです。

（長谷川高／不動産アナリスト）