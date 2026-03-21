テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが最新の衣装ショットを公開した。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し、「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と書き出し、合計４点の衣装ショットを披露した森山アナ。ふんわりと広がる白のフレアスカートが特徴的な清楚系コーデなどをシェアした。

「きょうの午前中は、上野公園に取材へ 雨の中お花見を楽しまれている方々にお話を伺い、それぞれのお花見のエピソードを教えていただきました」「私もレジャーシートを広げて楽しむお花見が大好きなので、今年も桜の思い出を作れたらいいなと思っています！」とつづった。

最後に「皆さんの桜の思い出も、ぜひ教えてください」と質問を投げかけ、「来週も宜しくお願いします！」と呼びかけた。

この投稿には「めちゃめちゃ可愛いです」「めっちゃめんこいですねぇ〜」「衣装全てお似合いです」「最上級にお似合い」「笑顔が最高です」「笑顔ありがとうございます」「素敵な笑顔に癒されます」などのコメントが寄せられている。