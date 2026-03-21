“宙に浮いた暴走車”ビルに激突　歩行者はギリギリ回避　「まさに一瞬の差」制御不能の車が店に突っ込むも男性は間一髪で避難　アメリカ・トルコ

アメリカ・ニューヨークで、暴走車がカメラに捉えられた。車は猛スピードで道路を横切り、歩行者をかすめながらビルに衝突していた。

一方、トルコでも車が店に突っ込む事故が起きている。いずれも歩行者などにけが人はいなかったが、車の乗員が病院に搬送されている。

暴走車が“宙に浮く”歩行者かすめた瞬間

アメリカ・ニューヨークで撮影されたのは、交差点で“空を飛ぶ”暴走車だ。

事故が起きたのは10日午後2時半過ぎ、信号が変わり、車列がゆっくりと動き出したときだった。

ものすごいスピードで突っ込んできた車は、縁石に乗り上げると車体が宙に浮いた状態で道路を横切り、ビルに激突した。

通行していた人はギリギリのところで衝突を回避し、後ずさりしながら立ち尽くしていた。

現地のメディアによると、暴走車を運転していたのは80歳の男性だった。病院に運ばれたものの命に別条はなく、巻き込まれた人もいなかったという。

横滑りで車が店に激突

一方、トルコで撮影されたのは、交差点近くの店の前で座っている男性の姿だ。

すると突然、白い車が店に激突する。車は交差点で事故を起こし、制御不能のまま横滑りしてきたという。あの男性は無事だったのか。

事故後、座っていた男性：

ブレーキの音が聞こえて、立ち上がった時にはすでに車が迫っていました。まさに一瞬の差でした。

男性は、間一髪で車を回避した。

この事故で、白い車に乗っていた2人はけがをして病院に搬送された。2人とも意識がある状態だったという。

（「イット！」 3月16日放送より）