◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦 花咲徳栄3―2東洋大姫路（2026年3月21日 甲子園）

6年ぶり6度目の出場となった花咲徳栄（埼玉）が1回戦で2年連続10度目の出場の東洋大姫路（兵庫）を3―2で下して2回戦へ進出した。花咲徳栄の春の初戦突破は2010年以来、16年ぶりとなった。

東洋大姫路先発の下山大翔（3年）の低めを丁寧につく投球を前に5回までノーヒット。6回1死から初安打が出たが、7回までゼロ行進が続いていた。

1点を追う8回だった。1死満塁の好機で、岩井隆監督の次男で1番・遊撃で先発出場した岩井虹太郎（3年）が押し出し死球で終盤で同点に追いつく。さらに鈴木琢磨（3年）がフルカウントから遊ゴロを放った間に三塁走者だけでなく、スタートを切っていた二塁走者まで生還。試合をひっくり返した。一塁走者も走っていたため、二塁フォースアウトもとれなかった。

先発の黒川凌大（3年）は6回に先制を許したが、走者を出しても粘り強い投球。8回に捕逸で1点差に詰め寄られたが、9回の東洋大姫路の攻撃を無失点に抑えた。

両校のセンバツでの対戦は03年準々決勝以来。延長15回、2―2で再試合となり、再試合では延長10回の末、5―6で敗れた。その甲子園の名勝負が思い出される接戦で、勝利をものにした。