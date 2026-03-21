ｇｌｏｂｅのマーク・パンサーが２１日、自身のＸに動画を投稿。ＫＥＩＫＯとゴルフをラウンドしたことを報告した。

「歌姫のねーさんとゴルフ行ってきたんよ〜」と現在拠点とするＫＥＩＫＯの地元、大分でゴルフをしたことを報告。「いや〜ちっと難しかったけんけど、めちゃくちゃ楽しかったわ！ しかしな、ねーちゃん、うますぎるわほんと！！途中まではなんとか食らいついちょったんやけど、気づいたら７打差つけられてボロ負けやった…明日から本気で猛練習するけんな！！」とヒザ上２０センチのミニスカートの全体に白っぽいゴルフウェアで軽快にプレーするＫＥＩＫＯの姿を伝えた。髪はサラサラのロングで、打ち終わると「低っ！」と口にしながらも、満面の笑顔でピースする元気な姿があった。

この投稿には「お二人の姿が見られて本当に嬉しいです！最高のコンビですね」「ねーさんの歌声を聴きたい」などの声が届いている。ＫＥＩＫＯは０８年８月３１日の音楽フェス「ａ-ｎａｔｉｏｎ」以来、公の場で歌唱しておらず、１１年１０月にくも膜下出血で倒れ、芸能活動はラジオ以外、休止状態にある。