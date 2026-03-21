ローランド、Snow Man阿部亮平と食事会2ショット公開「あべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃう」
ホストでタレント、実業家のROLAND（ローランド／33）が20日、自身のインスタグラムを更新。「不定期開催のそれスノ食事会」とつづり、9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』の食事会を報告し、メンバーの阿部亮平（32）との2ショットを公開した。
【写真】ローランドが公開したSnow Man阿部亮平との食事会2ショット
「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃうんだよなぁ。歳ほぼ変わらないはずなのに」と愛おしさたっぷりにコメントし、飲食店で自然体な表情を浮かべる2ショットを披露。
ローランドは「裏方のスタッフさんも本当に素敵な人達で改めて温かい現場だなぁって感じました。定期的にゲストで呼んで頂いて本当に感謝です。また立ち入り禁止やりたいなぁ…」と番組への思いをつづり、「海外撮影中」と記されたメンバー・目黒蓮（29）のパネルとの写真など、スタジオでのオフショットも添えた。
この投稿にファンからは、「お二人が本当に素敵で最高」「素敵なお写真」「ローランド様ぁぁぁ毎度、ありがとうございます!!!」「いつもそれスノを盛り上げていただきありがとうございます」「この2人が仲良いの推せる」などの反響が寄せられている。
【写真】ローランドが公開したSnow Man阿部亮平との食事会2ショット
「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃうんだよなぁ。歳ほぼ変わらないはずなのに」と愛おしさたっぷりにコメントし、飲食店で自然体な表情を浮かべる2ショットを披露。
この投稿にファンからは、「お二人が本当に素敵で最高」「素敵なお写真」「ローランド様ぁぁぁ毎度、ありがとうございます!!!」「いつもそれスノを盛り上げていただきありがとうございます」「この2人が仲良いの推せる」などの反響が寄せられている。