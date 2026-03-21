杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「ぷにぷに」ショット披露「可愛すぎてずっと見てられる」「天使」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の杉浦太陽が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。頬を「ぷにぷに」されている第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】45歳5児のパパタレ「天使」第5子の頬ぷにぷにショット公開
杉浦は「ぷにぷに」とコメント。膝の上に抱っこされた夢空ちゃんの両頬を親指と人差し指で優しくつまんでいる微笑ましいショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せの光景」「可愛すぎてずっと見てられる」「天使」「愛おしくてたまらない」「癒される」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「天使」第5子の頬ぷにぷにショット公開
◆杉浦太陽、夢空ちゃんのほっぺ「ぷにぷに」ショット公開
杉浦は「ぷにぷに」とコメント。膝の上に抱っこされた夢空ちゃんの両頬を親指と人差し指で優しくつまんでいる微笑ましいショットを公開した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せの光景」「可愛すぎてずっと見てられる」「天使」「愛おしくてたまらない」「癒される」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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