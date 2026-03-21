ルタオ新作スイーツ♡春限定の華やかケーキ＆マフィン登場

春の訪れとともに、ルタオから心ときめく新作スイーツが登場♡華やかな見た目と繊細な味わいで、特別なひとときを演出してくれます。クレープで包まれたプリンケーキや、フルーツの魅力を引き出したムースなど、季節ならではの美味しさが満載。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりのラインナップです♪

春を彩る新作ケーキ

クレーププティング



価格：2,916円（税込）

カスタードプリンにマスカルポーネ入りカラメルムース、みかんの果肉、カスタードシャンティを重ね、クレープで包んだ贅沢なプリンケーキ。甘み・苦み・酸味のバランスが絶妙です。

直径：12cm

クーランデール



価格：2,700円（税込）

白桃マスカルポーネムースとベリームースを重ね、白桃とグレープフルーツのジュレをトッピング。フルーティで爽やかな味わいが楽しめます。

直径：12cm

ベルアメールの夏コレクション登場♡涼やかショコラと贅沢スイーツ特集

季節限定の贅沢スイーツ

生クリームマフィン～ベイクドチーズベリー～



価格：2,268円（税込）/3個

ベイクドチーズとベリー生地を重ねたマフィンに、マスカルポーネクリームとベリージャムをイン。まるでケーキのような満足感です。

直径：約8cm

フレーズドゥーブル



価格：2,376円（税込）

苺のベイクドチーズとマスカルポーネムースが重なる、人気ドゥーブルの春限定フレーバー。甘酸っぱい味わいが魅力です。

直径：12cm

母の日キャンペーンも開催

［１］母の日キャンペーン 3/16-3/31までのご注文でポイント10倍

※ルタオ公式通販限定のポイントです。

※ポイントの特典は対象商品のみ適用されます。

［２］対象の母の日商品を4/10-5/5までの早期お届けで、海老とトマトのビスク（約160g)1袋プレゼント

※対象の母の日商品を1度に複数ご購入場合でも1個のプレゼントとなります。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

春のご褒美にぴったり♡

ルタオの新作スイーツは、見た目の華やかさと繊細な味わいで春の気分をぐっと高めてくれるラインナップ♡季節限定の特別感もあり、今しか味わえない魅力が詰まっています。

大切な人へのギフトや、自分へのちょっとしたご褒美に、ぜひこの春の美味しさを楽しんでみてくださいね♪