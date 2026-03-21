「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）

男子２００メートル個人メドレーが行われ、２４年パリ五輪代表の瀬戸大也（ＴＥＡＭ ＤＡＩＹＡ）は、２分００秒５１で決勝に進出した。２０１７年に結婚した馬淵優佳さんとの離婚発表後、初のレースとなった。

瀬戸は第１泳法のバタフライを４位で泳ぎ、その後はターンのたびに順位を上げて組１着でゴール。取材エリアでは「（体力）持たないッス」と笑って悲鳴を上げつつ、「ヘルニアをやっちゃって全然泳げてなくて、本格的なトレーニングは年末から。今回は現場復帰のような感じで、できる限りコマを進められるようにしたい」と現状を明かした。

パリ五輪銀メダルの松下知之、世界選手権代表の西川我咲（ともに東洋大）ら若い世代が育つ中、個人メドレーの第一人者として決勝に臨む。昨季は休養を取っていたため、今季は代表入りを意識せずに２８年ロサンゼルス五輪に向けた土台作りのシーズンとして戦い、２７年世界選手権での代表復帰を目指していく。「筋肉も弱くなっているので、日本選手権は終わってからもう１度見つめ直してトレーニングをしっかりしてベースを作って、ロサンゼルス五輪に向けて頑張っていきたい。若い世代の活躍にも刺激をもらえるし、おじさんも頑張っているよというのをＬＡに向けて発信できれば」と語った。

練習拠点は定まっていないが、４月からは海外で練習する方針。「考えているのはオーストラリア。永住権も取れたので。オーストラリアを拠点にやりつつ、主要な大会で戻ってくるという感じでいいのかな」と明かした。