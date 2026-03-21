「そっくりですね！」中田翔、息子とのお出かけコーデを披露！ 「イケメンブラザーズ」「かっこいい親子」
元プロ野球選手の中田翔さんは3月20日、自身のInstagramを更新。2人の息子とのお出かけショットを披露しました。
【写真】中田翔、2人の息子とのお出かけコーデ
コメントでは「かっこいい親子」「か、可愛い」「中田家のイケメンブラザーズ」「大将に似てカッコイイじゃねーか」「そっくりですね！！！」「若い頃の中田翔に似てますね」「似過ぎる…」「クレープ、大きすぎません？」「革ジャン親子 カッコいいなぁ」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中田翔、2人の息子とのお出かけコーデ
「中田家のイケメンブラザーズ」中田さんは「みんなすくすく育ってる！！ 可愛いけど生意気すぎ！ 俺に似たんかな？？ 笑」とつづり、「#オフ日 #天使達」とハッシュタグを添えて、3枚の写真を投稿。中田さんと2人の息子の3人とも皮のジャケットを着用した親子リンクコーデや息子が自分の顔ぐらいの大きさのクレープを食べる姿を披露しています。
「ファッション誌に出てきそう」2025年11月の投稿では、「お揃いコーデ！！ 寒くなってきたね〜！！」とつづり、チェックのシャツに黒いスニーカーを合わせた息子とのお揃いコーディネートで街を歩く親子ショットを披露しています。手をつないで歩く嬉しそうな息子の笑顔が印象的です。ファンからは「ファッション誌に出てきそう」「まるで雑誌の1ページです」「息子さんが凄く嬉しそうで」「お父さんに似てイケメン」「大きい背中と天使くん……」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)