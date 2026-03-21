テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）が２１日に放送され、ＭＣを務める俳優の藤木直人がゲスト出演者から苦情を受けた。

この日はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が“旅人”としてスタジオにゲスト出演。藤木とは２００５年４月〜２１年９月まで放送された日本テレビ系トークバラエティー番組「おしゃれイズム」でパーソナリティーとして共演していた旧知の仲とあり、番組では２人が神奈川・横浜を巡った。

その中で東京湾へマダイ釣りに挑戦。上田は３９センチのクロダイを釣り上げたのに対し、終了時間間際に藤木が５２センチのマダイをゲットした。

スタジオでそのＶＴＲを見た後、上田は「『おしゃれイズム』の頃からゲストの方が『これやってみたいです』『これが得意です』っていうのを、『じゃあ藤木君と対決』ってなると毎回（藤木が）勝っちゃって、ゲストがへこんで帰るのよ。だからダメだと。ゲストをたてろとしつこく言ったの。なのにまた今回やりやがって！」とまくしたてた。

これにスタジオ出演者らが爆笑する中、藤木は「だってマダイの絵がほしいじゃないですか」と反論。すると上田は「あれ、途中で俺とさおを変えるとかできるじゃない。そしたら俺、それくらいの芝居はできるよ！」とたたみかけ、藤木を苦笑いさせていた。