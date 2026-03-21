旬の新たまで超簡単つまみ！ワインを呼ぶ『新玉ねぎとツナのブルスケッタ』お花見にも
もうすっかり春ですね。おいしい春の食材もたくさん出てきた今、せっかくならおつまみも春らしくしたい！ そんなときにおすすめなのが、今回紹介する『新玉ねぎとツナのブルスケッタ』です。
新玉ねぎはみずみずしくて辛みも少なく、手軽に食べられる食材。ばっちり、ワインにも合いますよ〜。
『新玉ねぎとツナのブルスケッタ』のレシピ
サクッとしたバゲットに具をたっぷりのせて。
材料（2人分）
新玉ねぎ……1/4個
ツナ缶詰（75g入り）……1缶
バゲットの薄切り……4枚（トーストする）
青じその葉のせん切り……2枚分
塩……少々
マヨネーズ……大さじ2
しょうゆ……小さじ1/2
こしょう……少々
下ごしらえ
・新玉ねぎはみじん切りにして塩をふり、5分おいてペーパータオルで水けを絞る。
作り方
（1）ボールに缶汁をきったツナ、新玉ねぎ、マヨネーズ、しょうゆ、こしょうを入れて混ぜましょう。あとは、バゲットにのせて、しそを飾って。
シャキシャキの新たまにツナマヨ、そこに青じそが合う〜！ 見た目もおしゃれで、人が集まる日にもおすすめです。家飲みにぜひどうぞ。