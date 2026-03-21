出口夏希、キャミワンピから美デコルテ輝く「透明感すごい」「女神」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の出口夏希が3月20日、公式X（旧Twitter）を更新。キャミワンピース姿を投稿し、話題になっている。
【写真】24歳美人女優「透明感すごい」美肌輝くキャミ姿
出口は、青と白のハートの絵文字とともに、白のキャミワンピース姿を投稿。鏡越しに撮影されたショットでは、美しいデコルテのラインが際立っている。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「女神」「最高すぎる」「4枚も保存していいんですか」「可愛すぎて天才」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人女優「透明感すごい」美肌輝くキャミ姿
◆出口夏希、白キャミワンピ披露
出口は、青と白のハートの絵文字とともに、白のキャミワンピース姿を投稿。鏡越しに撮影されたショットでは、美しいデコルテのラインが際立っている。
◆出口夏希の投稿に反響
この投稿にファンからは「透明感すごい」「女神」「最高すぎる」「4枚も保存していいんですか」「可愛すぎて天才」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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