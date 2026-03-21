

● 3月25日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<519A> ベーシック 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を

支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年12月期 2275 270 264 344 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】岡三証券



【公募・売り出し】

公募90万株、売り出し98万3000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し28万2000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 870円



【調達資金の使途】ソフトウエア開発費、広告宣伝費、人材投資。



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<520A> ジェイファーマ 東証グロース 医薬品

【事業内容】

SLC（溶質輸送体）トランスポーターをターゲットとした医薬品開発



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2026年 3月期 0 -1595 -1527 -1499 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募324万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し48万6000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 880円



【調達資金の使途】研究開発費、販管費、一般管理費。



● 3月27日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<523A> セイワホールディングス 東証グロース 金属製品

【事業内容】

製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 5月期 7769 700 563 327 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募372万株、売り出し168万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し81万株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1250円



【調達資金の使途】Ｍ＆Ａ待機資金。





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