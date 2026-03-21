● 3月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<519A> ベーシック　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を
　　支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年12月期　　 2275　　　　 270　　　　 264　　　　 344　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】岡三証券

　【公募・売り出し】
　　公募90万株、売り出し98万3000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し28万2000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　870円

　【調達資金の使途】ソフトウエア開発費、広告宣伝費、人材投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<520A> ジェイファーマ　　　　　　東証グロース　　　医薬品　　　　
　【事業内容】
　　SLC（溶質輸送体）トランスポーターをターゲットとした医薬品開発

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2026年 3月期　　　　0　　　 -1595　　　 -1527　　　 -1499　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募324万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し48万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　880円

　【調達資金の使途】研究開発費、販管費、一般管理費。

● 3月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<523A> セイワホールディングス　　東証グロース　　　金属製品　　　
　【事業内容】
　　製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 5月期　　 7769　　　　 700　　　　 563　　　　 327　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募372万株、売り出し168万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し81万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1250円

　【調達資金の使途】Ｍ＆Ａ待機資金。


株探ニュース