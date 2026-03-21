◆センバツ第３日 ▽１回戦 東洋大姫路―花咲徳栄（２１日・甲子園）

東洋大姫路と花咲徳栄は０３年春準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれている。

２３年前の試合で花咲徳栄のセカンドを守っていた鈴木良太さん（３９）がスタンドから後輩の姿を見守った。２３年前の７５回大会でセンバツ初出場の花咲徳栄は３回戦で現パドレス・ダルビッシュ有を有する東北を撃破し「初出場で浮き足だった部分もあるんですけど、注目されてるダルビッシュ投手に勝ってここまで（準決勝）来たんで、勢いはついてた。東洋大姫路にも勝ってベスト４にっていう意気込みを持って試合に臨んでました」と当時を振り返った。

再試合の１０回にサヨナラ負けを喫し「後輩たちにリベンジをぜひしてほしい気持ちで応援に来ました」。現在はシステムエンジニアの仕事をしているという鈴木さんは、岩井隆監督からは、野球の技術や勝ち負け以外にも、人としての大切なこと学んだと明かし「人との関わりの中で仕事をすることを野球をと通して学んだ。社会人になってしっかり生かすことができてるかなと思ってます」と恩師への感謝も忘れなかった。