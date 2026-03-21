「オープン戦、ドジャース−パドレス」（２０日、グレンデール）

ドジャースの開幕投手を務める山本由伸投手がオープン戦最後の先発マウンドに上がり、３者連続三振と抜群の立ち上がりを見せた。最終的に５回３安打無失点と圧巻の投球だ。

初回、先頭をあっさり追い込んで９７マイルで見逃し三振に仕留めた。次打者も２球で追い込み、最後は低めのスプリットで空振り三振。３番・ローレアーノも素早く追い込み、カウント２−２からの９７マイルがストライクかと思われたが判定はボール。それでも最後はカットボールで空振り三振に斬った。

二回も先頭を三ゴロに打ち取り、次打者には三遊間を痛烈に破られる左前打を浴びた。さらに中前打を浴びて１死一、二塁のピンチを招いた。さらにスミスのパスボールで二、三塁としたが、ここでギアを上げてフォーシームで空振り三振。最後もフォーシームで空振り三振に斬り、２回で５Ｋをマークした。

三回も安定感は揺るがず、１死から打順が上位にかえった中、連続三振を奪う圧巻投球。スタンドのファンからも思わず拍手がわき起こった。四回は先頭打者に四球を与えるも、次打者を遊ゴロ併殺打に仕留め、キャンプサーノも遊ゴロに打ち取った。

そして五回、１死から安打を許したが次打者をこの試合２個目の併殺打に仕留めた。マウンドを降りる際にはスミスに肩をたたかれるシーンも。開幕投手が圧巻の最終調整を見せた。

山本はＷＢＣを戦った侍ジャパンに参戦。６日の初戦・台湾戦は２回２／３を無安打無失点と好投し、勝利投手。ベネズエラに敗れた１４日の準々決勝では４回２失点だった。１６日にドジャースに合流し、アリゾナ州グレンデールの球団施設で調整を進めていた。