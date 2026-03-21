コンラッド東京は、スイスの時計ブランド「ロンジン」とコラボして「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」を3月1日から4月30日まで提供する。

「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」が3月から東京・銀座で開催されることを記念したもの。メニューはジュエリー・タイムピース「ロンジン プリマルナ」コレクションから着想を得て、ロンジンプリマルナの文字盤をデザインしたマカロンを飾ったレアチーズケーキ、時計の針を表現したいちごとラズベリーのムース、ココナッツゼリーの上に桜ゼリーを重ねた桜のヴェリーヌなどスイーツ5種、時計の文字盤をモチーフにパスタを飾った蟹のブリオッシュムースリーヌ、桜ベーコンと春野菜のキッシュなどセイボリー3種を提供する。来場者にはコラボを記念した特別ギフトを用意する。

場所は28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」。提供時間は午前11時から午後4時半までの2時間制。料金は7,900円からで、桜コンラッド・ベア付きプランや乾杯のシャンパーニュといちごプレートが付いたデラックスアフタヌーンティー、スパークリングワインまたはスパークリングワインフリーフロー付きのナイトティーも用意する。