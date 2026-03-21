タレントの安田美沙子（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。6歳の次男が幼稚園を卒園したことを報告し、卒園式参列ショットを公開した。

「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告。「毎日、支えてくださった先生方、本当にありがとうございました 受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです」と感謝した。

「入園式の時、早生まれで空気に馴染めなくてぐずった息子。その時に優しくしてくれたママは、一生の友人に。。私自身もかけがえのない出逢いをさせて頂きました」とつづった。

「謝恩会では、兄弟同い年なママ友と、司会を務めました。拙い司会でしたが。。楽しかった」とも記し、ママ友とのショットも。

「改めて、優しくてあったかくて、2020年に生まれた子供達の日々過ごして来た絆が見えて。親の知らない時間を、みんなで支え合って来てくれたんだなと愛おしくなりました」と記した。

「みんながいるから、新しい門出に向かうことができます。おめでとう まだまだ一緒に色んな景色を見させてね 私よりもパパが先に泣いた気がする。笑 夫婦でよく泣きました！笑」とつづった。

モデルの近藤千尋も自身のインスタグラムのストーリーズで「幼稚園でママ友に出会えたことも宝物」とつづり、安田らとのショットを公開している。

安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの男性と結婚。17年5月に長男、20年2月に第2子を出産を報告している。