2月2日にアラビア湾で行われた訓練演習の写真。米空軍のA10「サンダーボルトII」攻撃機が、インディペンデンス級沿海域戦闘艦「サンタバーバラ」に近接航空支援を行っている/Petty Officer 2nd Class Iain Page/U.S. Naval Forces Central Command

（CNN）米空軍が今年退役させる意向だった歴戦の攻撃機A10が、イランとの戦争で重要な役割を担っている――。米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長が19日、そんな事情を明らかにした。

ケイン氏が国防総省での記者会見で明らかにしたところによると、「A10ウォートホッグは現在、南部側面での戦闘に投入され、ホルムズ海峡で高速攻撃艇を掃討している」という。

双発攻撃機のA10は公式には「サンダーボルト」と呼ばれ、1976年に配備が開始された。91年の湾岸戦争とその後のアフガニスタン紛争で、危険な位置にいる地上部隊に近接航空支援を行う能力を示し、その名をとどろかせた。

多くの兵士はA10を「守護天使」とみなした。7砲身、30ミリ口径のガトリング砲で敵陣を攻撃する際の轟音（ごうおん）は語り草だ。

空軍の資料によると、単座のA10はガトリング砲のほか、ミサイルや誘導爆弾、無誘導爆弾、レーザー誘導ロケット弾を搭載可能。資料では機体の頑丈さにも言及しており、湾岸戦争中の任務遂行可能率は95％を超えたとされる。

戦闘においては、重装甲のA10は被弾に強い。パイロットはチタン装甲で保護されており、エンジンや主翼の片方を失っても飛行可能な設計になっている。油圧が失われても手動制御が可能だ。

こうした長所にもかかわらず、米空軍の幹部たちは機齢50年の機体の改修コストを削減（その中には機体整備に必要なサポート要員全員も含まれる）するため、A10を退役させる意向だった。A10が担っていた対地攻撃や近接航空支援の役割は最終的に、F35に引き継がれる計画だ。

ただ、連邦議会にはA10を支持する声もあり、最近の国防権限法では少なくとも103機の就役継続を要請した。

現在はホルムズ海峡で重要な役割を果たしているようだ。

ケイン氏は他にも軍用機に新たな任務が与えられた例として、攻撃ヘリのAH64アパッチがイランのドローン（無人機）の撃墜や、イラクの親イラン民兵組織への攻撃に使用されていることを明らかにした。