『自炊の風景』（NHK出版）より

料理エッセイやレシピ本の著者インタビューを通して、料理や食材への思いを探る連載「料理が教えてくれたこと」。今回登場するのは、自炊料理家の山口祐加さんです。山口さんの自炊の定番「豚汁」のレシピを紹介します。

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自炊料理家・山口祐加さんインタビュー 「食べられる」だけで十分、レシピを手放して見つける自炊の自由さ

我が家の豚汁レギュラー食材は里芋とごぼう

材料（6〜7人分）

・だいこん 1/3本程度（約400ｇ）

・にんじん 1本

・ごぼう 1/2本

・里芋 10個

・豚バラ肉（薄切り） 200〜250ｇ

・油揚げ1枚

・昆布1枚（10cm×10cm程度）

・油 大さじ1/2

・味噌 130g

作り方

だいこん・にんじんは5mm幅のいちょう切り、ごぼうは縦半分に割って斜め切りにし、里芋は皮を剥いて一口大に切る。油揚げと豚肉は食べやすい大きさに切る。

鍋に油・にんじん・だいこん・ごぼうを入れて中火にかけ、約5分炒める。

1.5Lの水を加え、豚肉、里芋、昆布、油揚げを加えて沸騰させる。

沸騰したら昆布を取り出し、アクを取り、弱火にして15〜20分ほど具材に火が通るまで煮る。

火を止め、味噌を溶き入れて味をととのえる。

出典：『自炊の風景』（NHK出版）

山口祐加さんひとこと

豚汁は私の自炊を代表する一品です。豚汁さえ作っておけば、「家に帰ったら豚汁を食べればいい」という、思考ゼロで食卓にたどり着ける楽さ、そういう安心感こそが“自炊”という感じがします。夜、一日の終わりに、具沢山のあたたかい汁物を食べると安心するんですよね。私は豚汁があれば、ご飯がなくてもいいくらいです。

我が家の豚汁は、里芋とごぼうを必ず入れて作るようにしています。私のなかではどちらも豚汁には欠かせない具材で、入れずに豚汁を作るとやっぱり入れればよかったなと毎回思ってしまうほど。あと、豚肉は豚バラがおすすめです。

じゃがいもを入れる人もいれば、油揚げやこんにゃくを入れる人もいて、作る人によって入れる具材が全然違うのが豚汁の面白いところですよね。この間、義理の母に豚汁のレシピを聞いてみたら、ねぎ、にんじん、しょうがをみじん切りにして、ごま油と豆板醤で香りを出す中華風で、そこに野菜や塩と片栗粉をふった肉を入れて炒めているそうで、作ってみたらそれもまたジャンクな味の“ゴロゴロがっつり豚汁”で面白かったです。なので、我が家の豚汁レシピはあくまで参考程度に、自分の好きな具材で、自分だけの豚汁を作ってみるのが楽しいと思います。（構成：岩本恵美）

お話を聞いた人山口祐加(やまぐち・ゆか)自炊料理家

1992年東京都生まれ。出版社、食のPR会社を経て独立。料理の楽しさを広げるために料理初心者に向けた料理教室「自炊レッスン」や小学生向けの「オンライン子ども自炊レッスン」、レシピやエッセイの執筆、ポッドキャスト番組「聞くだけでごはんができるラジオ」など幅広く活動する。著書に『世界自炊紀行』（晶文社）『軽めし 今日はなんだか軽く食べたい気分』（ダイヤモンド社）、共著に『自分のために料理を作る 自炊からはじまる「ケア」の話』（晶文社）『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法』（ダイヤモンド社）などがある。

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