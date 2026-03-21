歌手で俳優の香取慎吾が、女性歌手と食事したことを報告した。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「乃紫（のあ）とビストロＪ＿Ｏでお食事しました」という。香取のアルバム「Ｃｉｒｃｕｓ Ｆｕｎｋ」に収録されている「一億人の恋人（ｆｅａｔ．乃紫）」でコラボレーションしたシンガー・ソングライターの乃紫と「お久しぶり」に再会したという。「とても美味しく楽しかったです！」とつづった。

２人で記念撮影。香取は黒縁メガネ、おしゃれなジャケットを着てイケオジ風。網タイツ姿の乃紫と一緒に写真に収まった。フォロワーは「慎吾くんと乃紫ちゃん、ＢＩＳＴＲＯ ＪＯでデートだなんて羨まし過ぎる」「えー！めっちゃいいー」「やっぱオーラすごいな」「乃紫ちゃんとビストロデートステキ」「誰ともごはん行かなかったあの慎吾くんが！！！そんで女の子と！！！なんか嬉（うれ）しい！！！！」「デコ出し慎吾くん渋い」と大興奮。

また「わ〜誰かと思ったら乃紫ちゃん」「乃紫ちゃん見る度に印象が変わるね！」「乃紫ちゃんもいつもと雰囲気が違ってこちらも素敵です！」と、色気あふれる乃紫の姿にも注目が集まった。そして体格差に「え、え、遠近法？」「慎吾君が大きいんだよね。ｎｏａちゃんがめっちゃちっちゃく見える」と驚く声も寄せられた。