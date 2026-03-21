◆米大リーグオープン戦 ヤンキース３―１オリオールズ（２０日・米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、ＷＢＣから復帰初戦となる本拠でのオリオールズとのオープン戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３打席連続三振。８回に代打と交代した。オープン戦の打率は２割１分４厘、２本塁打。

１回は右腕エフリンのカーブに空振り三振、４回は再びエフリンにシンカーを見逃し三振。６回１死二、三塁では左腕エンスのチェンジアップに空振り三振となった。

ＷＢＣ米国代表のキャプテンとして出場し２本塁打を放ったものの決勝のベネズエラ戦で３三振含む４打数ノーヒットで１点差敗戦の責任を感じ、試合後「明らかに落ち込んでいる。ユニホームを着た目的は金メダルの獲得。それに届かず当然がっかりしている」と唇をかみしめていた。

この日の試合がＷＢＣから戻ってきて合流初戦。１回の打席には暖かい拍手に迎えられたもののＷＢＣの不振を引きずっているかのような３打席３三振となってしまった。