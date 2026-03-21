MUCHA UVミスト新作♡香り×UVケアを叶える注目アイテム

紫外線対策をしながら、香りまで楽しめたら嬉しいですよね♡MUCHAから、人気の香り「明けの明星」を纏える高機能UVミストが登場します。軽やかな使い心地と肌へのやさしさにこだわった処方で、日常からレジャーシーンまで幅広く活躍。毎日のUVケアをもっと心地よく、特別な時間に変えてくれる注目アイテムです♪

香りを楽しむUVミスト

ミュシャ フレグランス UV ボディミスト MS〈日焼け止めミスト〉明けの明星



価格：4,620円（税込）

アップルやブラックカラントのフルーティなトップから始まり、月桂樹やシダーウッドの爽やかさ、サンダルウッドやアンバーのやわらかな余韻へと続く奥行きのある香り。

まるで朝露がきらめく夜明けのように、ポジティブな一日を予感させます。

容量：45mL

セサミストリート×ビオレ 冷タオル限定発売♡猛暑対策に可愛いひんやりケア

高機能＆やさしい処方

SPF50＋／PA＋＋＋＋、UV耐水性★★を備えた高機能設計。ノンケミカル処方で肌や環境に配慮しながら、しっかり紫外線対策ができます。

ソフトフォーカス効果*³により、くすみを自然にカバーしながら透明感のある仕上がりに。

メントール配合でひんやりとした使用感も魅力です。さらにアルコールフリーで乾燥しにくく、石鹸で簡単にオフできる手軽さも嬉しいポイント。

髪や頭皮にも使えるので、全身ケアにも活躍します。

持ち運びやすく万能に活躍

ノンガスタイプのコンパクトなボトルで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズ感。外出先や旅行、ビーチレジャーにも便利に使えます。

サラサラとした仕上がりでベタつきにくく、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応。7つのフリー処方で、毎日のケアにも安心して取り入れられます。

発売日：2026年3月25日（水）

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

＊１エーデルワイス花／葉エキス、トウキンセンカ花エキス

＊２ノンケミカル処方であり、１部の国や地域、ビーチで使用を禁止されている紫外線吸収剤を配合していないこと

＊３サラサラ感のあるパウダーが光を拡散し、ソフトフォーカス効果で肌のくすみをほんのりカバー

＊４水に20分間×4回（合計80分間）入った後もSPF効果が50%以上持続

毎日のUVケアをもっと心地よく

香り・機能・使い心地すべてにこだわったMUCHAのUVミストは、紫外線対策を楽しみに変えてくれるアイテム♡忙しい日常の中でも、ふとした瞬間に心を満たしてくれる存在になりそうです。

お気に入りの香りとともに、これからの季節を快適に過ごしてみてくださいね♪