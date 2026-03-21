燃費最優秀モデルの仕様とは？

2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあります。

ホルムズ海峡は世界各国、特にアジア諸国の原油調達における重要なルートです。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番低燃費”なホンダ「スライドドアワゴン」の姿です！ 画像を見る！（21枚）

日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せがなくなり、歓迎の声があがっていました。

しかしながら中東情勢の悪化にともない、再びガソリン価格が上昇に転じ、予断を許さない展開となっています。

そのような環境下においても、燃費の良いクルマはガソリン代を抑えられる移動手段として、頼りになる存在といえるでしょう。

今回は、ホンダを代表する軽自動車「N-BOX」の中で、最も燃費が良いグレードを紹介します。

N-BOXは2011年に初登場した人気の軽スーパーハイトワゴン。3代目となる現行モデルは2023年10月から販売中です。

全国軽自動車協会連合会（全軽自協）と日本自動車販売協会連合会（自販連）の最新データによると、N-BOXは2025年度上半期（4月〜9月）の新車販売台数で軽自動車と登録車を含めて第1位に輝きました。

そのなかでも最も燃費性能に優れているのは、エントリーモデル「N-BOX FF」および「N-BOX ファッションスタイル FF」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1790mm、ホイールベースは2520mm。最小回転半径は4.5mと、軽自動車ならではの優れた小回り性能を発揮します。

専用エクステリアを採用するファッションスタイルは、オフホワイトをアクセントカラーとしたドアハンドルやボディ同色ホイールキャップを採用し、N-BOXのシンプルかつ上品な外観にさりげない彩りを加えました。

外板色について、エントリーモデルでは6色、ファッションスタイルでは3色から選べます。

ファッションスタイルでは2トーン仕様のルーフがブラウン塗装となり、それ以外はモノトーン仕様と同じです。

インテリアは、グレージュとグレーを組み合わせた明るい雰囲気の内装としています。左右独立式リアシートは前後190mmのスライドを可能にし、大人2人が快適にくつろげる空間を実現しました。

標準装備にはフロントシートヒーターやオートエアコン、7インチ液晶メーター、電動パーキングブレーキ＆オートブレーキホールド機能も含まれます。

パワースライドドアは左側が標準、右側はオプション設定です。安全面では、先進安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を全車に搭載。

衝突軽減ブレーキ、車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールなど主要な機能が含まれます。

パワートレインは最高出力58PS・最大トルク65Nmを発生する直列3気筒自然吸気エンジンを搭載。トランスミッションはCVT、駆動方式はFFを採用。

燃費はWLTCモードで21.6km／Lと、N-BOXラインナップの中で最も優れた数値を記録しています。

価格（消費税込み）はN-BOXが173万9100円、N-BOX ファッションスタイル（モノトーン）が183万8100円、N-BOX ファッションスタイル（2トーン）が189万8600円で販売されています。