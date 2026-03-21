＜速報＞原英莉花は出だし“トリ”も「71」で週末へ「疲れました」 笹生優花は3打差３位でプレー中
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。出だしの10番パー5でティショットのトラブルからトリプルボギーを喫した原英莉花は、その後4つの2バーディを奪い、トータル4アンダー・暫定18位タイでホールアウトした。
〈連続写真〉原英莉花が“浅い沈み込み”のスイングに進化！
ホールアウト後に原はU-NEXTのインタビューに応じた。出だしの10番パー5でティショットのトラブルなどでトリプルボギー発進。「伸ばしたかったのに出だしOBから始まって…。とりあえずイーブンに戻して、そのあともなかなかバーディがこなくて、すごく疲れました」と1日を振り返る。 「出だしのティショットが右に行って、次に打ったのが引っかけで1日中ティショットが怖かったです。アドレスの問題だと思うのでしっかり調整したい」。ティショットに不安があったと話したが、パーオン率は18ホール中16回とアイアンショットはキレキレ。バーディチャンスも多く演出し、残り2日に期待したい。 午後スタート組では笹生優花が12ホールを終えて首位と3打差のトータル6アンダー・暫定３位、山下美夢有は14ホールを終えてトータル4アンダー・暫定18位タイ、畑岡奈紗は15ホールを終えて、西郷真央は17ホールを終えてトータル1アンダーで終盤に向入っている。 午前スタート組では、この日「66」をマークした岩井明愛が121位から急浮上。西村優菜、竹田麗央、古江彩佳と並んでトータル2アンダー・暫定30位タイで決勝ラウンド進出を決めた。 17番、18番の上がり連続バーディを奪った馬場咲希はこの日「71」をマークして予選通過圏内のトータル1アンダー・暫定45位タイ。岩井千怜はトータルイーブンパー・暫定60位タイで予選通過圏内でプレーを終えている。 渋野日向子は連日の「73」で、勝みなみ、吉田優利と並んでトータル2オーバー・暫定81位タイ、櫻井心那はトータル6オーバー・暫定122位タイで予選通過は厳しい状況だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
大きな声に“緩み” 原英莉花が悔やむ上がり2ホール「ちょっとやな感じ」
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