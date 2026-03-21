１０年前は「１００ｇ６００円」だったイカナゴが…今年は「１００ｇ２０００円」？？

甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれる、関西の春の味覚「イカナゴ」。イカナゴの漁獲量は年々減少していて、３月１７日、播磨灘での漁が解禁されましたが、わずか２日で漁を終えました。

【画像で見る】１年で漁獲量１万ｔ→１０００ｔに…何があった？

獲れた量が少なければ、当然値段も上がります。明石市の商店街にある店では、今年は「１００ｇ２０００円」で販売、１０年前は「１００ｇ６００円」だったということです。

春の風物詩ともいわれるイカナゴ、減少理由に新しい説があるのではないか？不漁の突破口は？「変わる食卓のお魚事情」を現場を、取材した成相宏明記者が解説します。

◎成相宏明：ＭＢＳ記者 神戸支局キャップ 今年のイカナゴ漁や地元への影響を取材

そもそも「イカナゴ」とは

１２月から１月に産卵をして、３月頃に新子（稚魚）の漁が行われているイカナゴ。日本列島沿岸では、北海道や瀬戸内海に多く生息している魚です。

「くぎ煮」は、醤油と砂糖で炊く、兵庫など瀬戸内海沿岸の郷土料理です。関西ではイカナゴを購入して自宅で炊く人も多く、家庭によって味が違うということです。

今年のイカナゴのくぎ煮を試食した成相記者によると、兵庫の“炊きたてのくぎ煮”はホクホクとしていて硬くなく、スーパーで販売されているものとは全く異なる食感だということです。

右肩下がりの漁獲量

イカナゴは、兵庫の近海では播磨灘・大阪湾の２つの海域で漁が行われていますが、この３年間の漁を振り返ると、

▼今年は３月１７日解禁・１８日終漁

▼２０２５年は３月１２日解禁・１４日終漁

▼２０２４年は『解禁日当日』に漁が終わった

ということで、かなり漁の縮小が続いています。

大阪湾では、ここ数年「自主休漁」が続いています。

イカナゴは獲れる量が年々減少していて、全部獲ってしまうと翌年以降の資源がなくなってくるという問題もあるため、資源を守るために漁期を制限しているということです。

「兵庫県におけるイカナゴの漁獲量の推移」（出典：漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省）より）を見ると、２０１６年には１万ｔを超えていたものが、翌年には１０００ｔ台になり、ここ３年間は、さらにグッと減っているのがわかります。

減少理由これまでの通説「海が綺麗になりすぎたから」

このイカナゴ減少の原因について、通説では「海が綺麗になりすぎたから」といわれています。

瀬戸内海では、もともと工場排水に含まれていた窒素が非常に多く、プランクトンが育ったためイカナゴがたくさん育っていたということです。ただ、海の環境をきれいにするために窒素の濃度を制限した結果、プランクトンが育たなくなりイカナゴが減っていった、というのが、これまでの通説です。

それにしても、２０１６年以前は４万ｔほどだったイカナゴの漁獲量は、２０１６年には１万ｔほどに。さらに２０１７年で１０００ｔ台に激減しています。この「激減」した２０１６年から２０１７年の間に一体何があったのか…その答えとなり得る”新説”が、最新の研究で明らかになりました。

“新説”温暖化で「イカナゴの“敵”が増えたから」

２月に発表された広島大学・富山毅教授らの研究によると、イカナゴ減少の原因は、「地球温暖化などによる海水温の上昇で、イカナゴの“敵”が増えたから」ではないかということです。

“敵”というのは、イカナゴを捕食する魚が増えたのではないかということで、ここ数年の漁獲量は、マダイ１．５倍、サワラ１．９倍、ブリ６．７倍に増えているということです。

実際に、なぜこれらの魚が増えたのかまではわかっていないということですが、２０１６年は日本近海の海水温が高かったというデータも残っているということで、こうしたことが原因でイカナゴが減少してしまったのではないか、といわれています。

イカナゴ自体はどんどん減少していく？

では、イカナゴの漁獲量の減少はこのまま止まることなく進行していってしまうのでしょうか。

イカナゴの減少は長期的な現象であり劇的に改善するかは分からないものの、食物連鎖のなかで生じていることだと考えると、イカナゴが減っていくと捕食する魚も減っていくため、イカナゴがまた育ちやすい環境に戻り増えていく可能性もあるということです。

今後の希望に？三重県では「完全養殖」に成功

そんな中、「三重県水産研究所」では、２月、日本で初めてとみられるイカナゴの「完全養殖」に成功したということです。

イカナゴの養殖にあたっては「低水温に保つ必要がある」「光に敏感」などハードルが高いということです。

三重県では１０年連続「禁漁」が続いていて、この先、大量養殖が可能になれば放流して資源を回復することを目指しているということです。

ただし、現状で獲れている数としては、放流をしたとしても多くが他の魚に捕食されてしまうため、養殖の数量を大幅に増やさなければならないということですが、生産設備のコストもかかるため、課題は非常に多いということです。

伝統的な食文化・郷土料理を守るため、自然界の食物連鎖のバランスを注視しつつ、人工的な資源増殖のアプローチも続けられています。

（2026年3月19日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）