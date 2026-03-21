歌手の浜崎あゆみ（47）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ツアー準備の様子を公開した。

「脳内の妄想を言葉にして喋るの超ド下手なわたしのつたない説明を真剣に聞いてめちゃくちゃ理解してくれて、ボロボロの身体とパツパツの頭で何度も何度も色んなバリエーションを体現して挑戦して魅せてくれる一座の皆と、そこに寸分の狂いも無くびったりと同じ速度で歩みを進め続けてくれるツアークルーの皆様に泣きそうになった3週目のScapegoat だった」と書き出した浜崎。「もう佳境だ。来週は通しリハーサルが待っている」ツアー準備への気持ちを記した。

「Aスタッフの面々とダンサー専属衣装チームとは、いつもリハが進み世界観が具体的に見えてくる度に『どこをどうしたら私達の分野の力であゆちゃんの伝えたい夢の世界をよりお客様に伝えるお手伝いが出来るのか。』と、生地の薄さや色のほんのわずかな違い、何度も書き直すデザイン画、垂らす紐の一本のこだわり、ヘアの微妙なニュアンスカラーや艶、滝汗に負けないもち。そんな事をとことん話し合う」と説明。

「誰もがいつもツアーの直前は余裕がなくなる。不安と緊張と希望でね。でもどんなに辛くてもやり遂げたいと思える私達大家族の理由はただ一つ。歓喜のうねりをあげるTAのピンクオーシャンが見たいから」と呼びかけ「周年日祝いならぬ、初の周年month祝い。宜しくお願いしますっ」と伝えた。

ファンからは「ピンクの海で待ってるね」「両手にペンラ持ってピンクに染めるよ」「本当に楽しみにしてるよ」「ピンクオーシャン全力で作るね」「ピンクのオーシャンの一部になれること幸せに想います」「TAのために限界まで頑張ってくれて、いつもベストを見せてくれてありがとう」などのコメントが寄せられた。