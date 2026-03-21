漫画作品『夜叉王の白菊姫』（原作：小達出みかん／線画：茄子田／構成：梅咲しゃきこ）がマンガアプリ「comico」にて2026年3月21日（土）より連載開始された。本作は同日以降、毎週土曜0:00に更新される。

【写真】和風ロマンスファンタジー『夜叉王の白菊姫』

「菊花、呪いが解けても俺はお前とずっと一緒にいたい」

癒やしの異能を受け継ぐ名家に生まれながら、虐げられてきた娘・榊菊花（さかき きっか）。 山都国を脅かす異形の“あやかし”と、その呪いに対抗できるのは異能持ちだけだが、菊花はその能力を持っておらず、 暴君の妹・牡丹（ぼたん）に仕えながら使用人としてこき使われる日々を送っていた。

ある日、牡丹の企みによって森であやかしに襲われかけた菊花は、呪いの文様に覆われた青年・冬治（とうじ）に救われる。 最初は警戒しながらも、お互いの孤独に触れ、徐々に惹かれ合っていく二人。 だが、冬治を蝕むあやかしの呪いが暴走し、彼は夜叉へと変貌しかけてしまう。 苦しむ冬治に菊花が手を伸ばした瞬間、菊花の中に眠っていた“解呪”の異能が目覚めーー。呪われた孤独な帝弟×解呪の異能を持つ心優しき少女の、和風溺愛ロマンスファンタジー。

本作の連載開始に合わせて担当編集者は「本作の見どころは、“じれキュン恋愛模様”です♡素直で心優しい菊花と孤独で不器用な冬治が少しずつ距離を縮めていく様子は、胸が締め付けられること間違いナシ！ このじれったさを越えた先には、とびきり甘い展開が待っています…！ ときめきいっぱいの和風ロマンスファンタジーを、春の訪れとともにぜひお楽しみください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）