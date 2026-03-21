ハラスメントに困ったら… 会社が信用できない時に頼るべき「外部機関」とは

ハラスメントによる健康被害を最小限に抑えるためには、早期の対処が重要です。具体的な記録の作成や証拠の保全、社内外の相談窓口の活用といった初期対応が、その後の解決プロセスに大きく影響します。このセクションでは、個人が取り組める具体的な対処法と、利用可能な相談窓口について紹介します。一人で抱え込まず、適切な支援を受けることが回復への近道となります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

個人レベルでの早期対処と相談先

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

ハラスメントによる健康被害を最小限に抑えるためには、早期の対処が重要です。ここでは、個人が取り組める対処法と相談窓口について紹介します。

記録の作成と証拠の保全

ハラスメントを受けている場合には、その事実を詳細に記録することが第一歩となります。日時、場所、加害者の氏名、具体的な言動内容、目撃者の有無などを可能な限り詳しくメモに残します。メールやSNSでのやり取りがある場合には、スクリーンショットを保存するなど、証拠を確保することが重要です。これらの記録は、後に相談や申告、労災申請を行う際に有力な資料となります。

記録を残すことは、客観的に状況を整理する手段としても有効です。感情的になりやすい状況でも、事実を淡々と記録することで、冷静に対応策を考える助けとなります。また、記録を通じて自身の状態の変化(体調不良の頻度や症状の推移など)を把握できるため、医療機関を受診する際の説明資料としても役立ちます。

社内外の相談窓口の活用

多くの企業では、ハラスメント相談窓口や人事部門が設置されています。社内の相談窓口に連絡し、状況を説明することで、調査や改善措置が取られる可能性があります。ただし、社内での対応が不十分な場合や、相談そのものが困難な場合には、外部の専門機関を利用することが推奨されます。

外部の相談先としては、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、労働基準監督署、法テラス、弁護士会の法律相談、精神保健福祉センター、産業保健総合支援センターなどがあります。これらの機関では、無料または低料金で相談を受け付けており、専門的なアドバイスや支援を受けることができます。状況に応じて、複数の窓口に相談し、多角的なサポートを得ることも有効です。

まとめ

ハラスメントは単なる人間関係のトラブルではなく、心身の健康に深刻な影響を及ぼし、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。不安や抑うつ、睡眠障害、消化器症状といった初期症状を放置すると、うつ病や適応障害、PTSDといった精神疾患に進展し、長期的には慢性疾患のリスクも高まります。労災認定の基準も整備されており、適切な証拠と手続きによって補償を受けることが可能です。早期の記録作成、相談窓口の活用、医療機関での受診が回復への第一歩となります。症状が続く場合には、ためらわず専門機関に相談し、適切な支援を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」

厚生労働省「精神障害の労災認定」

独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター」