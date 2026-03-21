夜の道路に泥酔者…車で轢いて死亡させた30代男性に無罪判決　裁判所が示した「運転者の義務」の限界【韓国】

韓国で夜間に車を運転中、路上に横たわっていた泥酔者を轢いて死亡させたとして起訴された30代の男性に無罪判決が言い渡された。

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3月19日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・刑事17単独（モク・ミョンギュン判事）は、交通事故処理特例法違反（致死）の容疑で起訴された30代の男性A氏の判決公判で無罪を言い渡した。

A氏は昨年6月18日午後8時52分頃、車を運転して釜山市金井区（クムジョング）の片側3車線道路の第2車線を走行中、泥酔状態で路上に横たわっていた60代のB氏を轢いて死亡させた疑いをもたれていた。

裁判部は当時の状況について「被告は制限速度以下で走行しており、飲酒状態でもなかった」とし、「車の運転者は、通常予見される事態に備えてその結果を回避できる程度の注意義務を尽くせば十分であり、異例の事態にまで備える義務があるとまでは言えない」と指摘した。

一般的に、路上に人が横たわっている事態は予見しがたいため、運転者にこのような状況まで考慮して運転すべき義務があるとは認めがたいという判断だ。

写真はイメージであり本文とは関係ありません（写真＝サーチコリアニュース編集部）

続けて、「A氏の前を走っていた車の運転手であり、事故の目撃者でもあるC氏も“非常に暗くて正確な状態は確認できなかった”と証言している」とし、「C氏は被害者を避けて走行したが、その時点では被害者は路上に座っている状態だった」と指摘した。

さらに裁判部は、「本件の公訴事実については犯罪の証明がない場合に該当するため、無罪を言い渡す」と判示した。

（記事提供＝時事ジャーナル）