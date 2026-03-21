ABCテレビ『おは朝』コメンテーター・カベポスターが卒業 新コメンテーターにフースーヤ
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）は21日までに、公式Xを更新。木曜コメンテーターのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）の卒業と新しいコメンテーターを発表した。
【写真】『おは朝』岩本計介アナらと集合ショット！番組を卒業したカベポスター
19日の放送後に更新された投稿で「きょうの放送をもちまして、木曜コメンテーター#カベポスターの#浜田順平さんと#永見大吾さんが番組を卒業されました」と報告。「お2人には3年間コメンテーターとしておは朝に出演していただきました」と振り返り「2週間に1回、カベポスターに会える木曜が楽しみだったという方も多いはず！お2人ならではの柔らかで不思議な空気が忙しい朝にゆとりと落ち着きを感じさせてくれました」と2人への感謝を伝えた。
その後の投稿で「そして#おは朝新木曜コメンテーターは#フースーヤの#田中ショータイムさんと#谷口理さんになります」と新木曜コメンテーターにお笑いコンビ・フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）が決定したと発表した。
【写真】『おは朝』岩本計介アナらと集合ショット！番組を卒業したカベポスター
19日の放送後に更新された投稿で「きょうの放送をもちまして、木曜コメンテーター#カベポスターの#浜田順平さんと#永見大吾さんが番組を卒業されました」と報告。「お2人には3年間コメンテーターとしておは朝に出演していただきました」と振り返り「2週間に1回、カベポスターに会える木曜が楽しみだったという方も多いはず！お2人ならではの柔らかで不思議な空気が忙しい朝にゆとりと落ち着きを感じさせてくれました」と2人への感謝を伝えた。
その後の投稿で「そして#おは朝新木曜コメンテーターは#フースーヤの#田中ショータイムさんと#谷口理さんになります」と新木曜コメンテーターにお笑いコンビ・フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）が決定したと発表した。