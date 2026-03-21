（CNN）トランプ米政権は20日夜、タンカーに積載されたまま海上に放置されていた原油の販売をイランに一時的に許可した。

当該の原油の量は膨大で、米エネルギー情報局（EIA）によると1億4000万バレル相当。世界の石油需要を約1日半満たせる量とされる。

米国は数十年にわたり、イラン産原油に対する制裁を断続的に実施。トランプ政権は2018年にイラン核合意から離脱して以来、イラン産原油の販売を阻止してきた。

世論はこの1カ月間の制裁免除措置を否定的に捉えるかもしれない。米国とイランが戦争状態にある中、この許可によってイランは制裁対象の原油を販売し、米国とその同盟国に対する戦争資金を調達することが可能になる。

​​しかし実際には、イランはこれまでも原油を販売していた。中国はイランにとって最大の顧客であり、イランは中国のタンカーに関してはホルムズ海峡の通過を許可していた。一方、世界の原油価格は戦争の過程で急騰し、1バレル＝約110ドル（約1万7500円）にまで達した。米政権は戦争遂行中の原油価格を抑制するべくあらゆる手段を講じようとしており、先週には数億バレルのロシア産原油に対する制裁を解除した。

イラン産原油の販売は恐らくいずれにせよ実現していたとみられるが、今回の措置によって、中国だけでなく西側諸国にも販売先を広げることが可能になる。