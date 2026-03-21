「数回で出番なし」はもう卒業！【ROPÉ PICNIC】大人が頼れる！「着回し力100点アイテム」

せっかく服を買ったのに数回しか着ていない……。いつもそうなりがちな人は、着まわし力が高いアイテムに絞るのが正解かも。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場している、シャツとジャンパースカートにフォーカスしました。コーデの主役として着たり、インナーを変えてロングシーズン着回せたりと、合わせるアイテム次第で幅広いスタイリングが楽しめます。まさに着回し力100点といえそうなアイテムを早速チェック！

オフィスにもOK！ 爽やかなベーシックシャツ

【ROPÉ PICNIC】「オーセンティックシャツ」\5,489（税込）

ベーシックなレギュラーカラーのシャツは、仕事からプライベートまで幅広く使える一枚。胸元の刺繍ロゴが、さりげないワンポイントとして光ります。1枚で爽やかに着こなしたり、Tシャツやタンクトップの羽織りとして投入するのもおすすめ。秋冬はセーターやスウェットに重ねたりと着回し力は抜群。防シワとUVカット機能が付いているのも嬉しいポイントです。

すっきり着られるタック入りジャンスカ

【ROPÉ PICNIC】「ウエストタックジャンパースカート」\7,997（税込）

インナー次第でオンにもオフにも着まわしやすく、ロングシーズン使えるジャンスカは、ワードローブの即戦力になる予感。ウエストのタックが縦のラインをつくるので、すっきりした印象ときちんと感を両立します。Vネックデザインでデコルテラインがきれいに見えて、コーデに程よい抜け感も。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M