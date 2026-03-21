今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃん。前の飼い主に捨てられ、彷徨っていたところを縁あって現在の飼い主さんにお迎えされたそうです。投稿はThreadsにて、4000回以上表示され、多くのThreadsユーザーたちの目に留まりました。

【写真：置き去りにされて『ガリガリに痩せていた猫』を保護したら…現在の『幸せいっぱいな表情』】

ステキな表情のポンズちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「naotomi」さん。登場したのは、猫のポンズちゃん。投稿主さんによると、ポンズちゃんはジブリの名作映画「千と千尋の神隠し」に登場する神様『八百万神様』みたいに穏やかな表情を浮かべることもあるそうです。

そんなポンズちゃんですが、実は以前の飼い主に置き去りにされ、彷徨っていた過去があるそうです。ガリガリに痩せた状態で投稿主さんのお家に迷い込み、保護されたポンズちゃん。そのまま、投稿主さんのお家にお迎えされたそうです。ポンズちゃん、頑張りましたね…。

ポンズちゃんの投稿に感動したSNS民たち

捨てられ彷徨っていたポンズちゃんを保護した投稿主さん。一連の話を知ったThreadsユーザーたちからは、「ありがとうございます。大事にしてあげてください。」「ポンズちゃんを助けていただき、こんな幸せなお顔と姿を見させていただきありがとうございます」「幸せにしてくださりありがとうございます」などの声が多く寄せられていました。

ツラい経験をした分、これからポンズちゃんが優しい投稿主さんのお家で幸せになっていきますように。

写真・動画提供：Threadsアカウント「naotomi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。