０→23人の本郷と芝が躍進、巣鴨や愛光が低迷…東大合格者「親世代から激変！」高校別ランキング

記者が通っていた三十数年前は、公立２番手校のすべり止めというポジションだった。世間の印象はラグビーやサッカーの強豪校だ。東京大学の合格者はほぼ０で、早稲田や慶応に受かるのが浪人合わせ毎年それぞれ10人前後。そんな中堅校が、20人以上の東大合格者を出すまで躍進するとは――。

今年も東大合格者の高校別ランキングが発表された（大学通信や『サンデー毎日』『AERA』が合同調査、３月13日現在）。合格者197人と45年連続トップの開成（東京・荒川区）の強さは変わらないものの、上位には親世代からすると「あの学校が？」と驚く校名もある。過去と今年の実績を比較し、激変した顔ぶれを紹介したい。

冒頭で紹介したのは、かつてのスポーツ強豪校・本郷（東京・豊島区）だ。30年前の1996年の東大合格者は０、早稲田は16人、慶應は４人だったが今年は急伸。東大23人、早大171人、慶大128人の合格者を出している（以下、人数比較は1996年と今年）。中学、高校の受験事情に詳しい『森上教育研究所』所長・森上展安氏が解説する（以下、発言は森上氏）。

「本郷は面倒見がとても良いんです。先生もさることながら、１学年上の先輩が『先生役』として後輩に教えてくれる。こうした面倒見の良さが保護者に口コミで広がり、人気が高まっています。ＳＮＳを通じてのアピールも非常にうまいですね。

駒込駅や巣鴨駅（ともに豊島区）の近くという立地の良さもプラスになっています。ＪＲだけでなく、両駅を通る地下鉄南北線や三田線が、それぞれ浦和や横浜方面まで伸長したため埼玉や神奈川の生徒が通いやすくなりました。開成や麻布（東京・港区）など最上位校の併願先というポジションを確立しています」

「芝温泉」と呼ばれる気鋭学校

次に紹介するのは芝（東京・港区）だ。東大合格者を６人→21人と３倍以上に増やしている。

「以前は名門校として、麻布と並び称された古豪です。穏やかな校風から『芝温泉』と揶揄されることもありますが、和気あいあいとした雰囲気は保護者から『子どもがのびのびできる』と好評を得ています。校長先生がフランクなため、学校説明会では冗談も出て笑いが絶えない。親しみやすさが古豪復活の要因でしょうか」

一方、低迷しているのが西日本の名門・愛光（愛媛・松山市）や東大寺学園（奈良・奈良市）だ。それぞれ東大合格者は27人→７人、35人→17人に減少。都内では巣鴨（東京・豊島区）も53人→13人と苦戦している。

「いずれの学校も、東大というより医学部へシフトしたのだと思います。巣鴨は近くに立地する本郷に人気を奪われたのでしょう。かつてはスパルタなイメージだった巣鴨が割を食らい、のびのびとした印象の本郷に受験生をとられてしまったんです。昨年、巣鴨の東大合格者はわずか１人。今年はなんとか２ケタに盛り返しました」

その他、東大へ27人の合格者を出した洗足学園（神奈川・川崎市）や同12人の開智（埼玉・さいたま市）など親世代には聞き慣れない学校も伸びている。かつてのイメージや先入観を捨て、あらためてランキングを見るのも面白い。