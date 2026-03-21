お嫁さんに気を遣っているつもりだったけど → 息子から「母さん、マウントをやめて」って、え！？
男子3兄弟を育てた私の初孫は、待望の女の子。
張り切って手伝いに行ったところ、長男から衝撃の一言が！？
筆者の知り合いのマダムR子さんの孫エピソードをご紹介します。
初孫は女の子！
男子3兄弟を育てた私。
子育てはそれは大変で、誰も言うことを聞かない、いつも喧嘩で大騒ぎ、洗濯も多い時は1日3回と、毎日が修羅場でした。
やがて子どもたちが大人になり、結婚した長男一家に、待望の女の子が誕生。
私は長男の元へ駆けつけ、育児を手伝うように。
慣れない育児に頑張る長男のお嫁さんも、
「さすがお義母さん。頼りになります」
と感謝してくれました。
「母さん、ちょっといい？」
そんなある日。
「母さん、ちょっといい？」
長男が、いつになく真面目な顔。
言いにくそうに
「母さん、育児を手伝ってくれるのはいいんだけど」
「ちょっとだけ、マウント控えてくれるかな？」
と切り出したのです。
私は
「え？ マウント？」
と青天の霹靂。
お手伝いを張り切ってはいたけれど、相手を不快にさせた覚えなどありません。
自分の言動を振り返る
息子は
「ごめん。母さんがそういうつもりじゃないのは、わかってるよ」
「でも、『男3人育てた私と比べたら、全然大変じゃない』ってニュアンスが、妻にはちょっとしんどいみたい」
私は
「そんなこと思ってないわよ！」
と答えたものの、自分の言動を冷静に振り返ってみました。