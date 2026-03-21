お嫁さんに気を遣っているつもりだったけど → 息子から「母さん、マウントをやめて」って、え！？

男子3兄弟を育てた私の初孫は、待望の女の子。

張り切って手伝いに行ったところ、長男から衝撃の一言が！？

筆者の知り合いのマダムR子さんの孫エピソードをご紹介します。

初孫は女の子！

男子3兄弟を育てた私。



子育てはそれは大変で、誰も言うことを聞かない、いつも喧嘩で大騒ぎ、洗濯も多い時は1日3回と、毎日が修羅場でした。

やがて子どもたちが大人になり、結婚した長男一家に、待望の女の子が誕生。

私は長男の元へ駆けつけ、育児を手伝うように。

慣れない育児に頑張る長男のお嫁さんも、



「さすがお義母さん。頼りになります」



と感謝してくれました。

「母さん、ちょっといい？」

そんなある日。

「母さん、ちょっといい？」

長男が、いつになく真面目な顔。

言いにくそうに

「母さん、育児を手伝ってくれるのはいいんだけど」



「ちょっとだけ、マウント控えてくれるかな？」

と切り出したのです。

私は



「え？ マウント？」



と青天の霹靂。

お手伝いを張り切ってはいたけれど、相手を不快にさせた覚えなどありません。

自分の言動を振り返る

息子は

「ごめん。母さんがそういうつもりじゃないのは、わかってるよ」



「でも、『男3人育てた私と比べたら、全然大変じゃない』ってニュアンスが、妻にはちょっとしんどいみたい」

私は



「そんなこと思ってないわよ！」



と答えたものの、自分の言動を冷静に振り返ってみました。