人間でも猫さんでも「おやつ」は嬉しいもの。YouTubeに投稿された動画は、猫さんも人間と変わらず「おやつ」が大好きなんだと再認識させられ話題となっています。投稿は記事執筆時点で2.7万回以上再生され、コメントには「ちゃんとおてて揃えて待ってるのたまらん」「喜びが隠せなくてお目々キラキラのミケ」「食べるの下手っぴでかわいい」などといった声が寄せられました。

【動画：おやつが欲しくて『無言の圧』をかける三毛猫→準備しはじめると…予想を超える『態度の変化』】

無言の圧

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」に投稿されたのは、食事が目の前にあるのに何やら物欲しそうな様子でこちらを見つめる三毛猫の「ミケ」ちゃんの様子。この日ミケちゃんは食事がまだあるのに、なにかを訴えるような目で飼い主さんを見つめていたそう。

ミケちゃんからの無言の圧を感じ飼い主さんは「仕方ありませんね」と観念。なにやらゴソゴソと準備し始めたといいます。

自身の「無言の要求」が通ったと感じたミケちゃんは、その瞬間に目の輝きが大きく変わりました！可愛らしいまん丸の大きなお目々は一段と輝きを増し、飼い主さんが取り出したおやつを今か今かと待ちわびています。

おやつがでてくるのを待ち望んでいる姿は人間の子どもとなんら変わりありません。おやつが大好きなのは猫も人間も共通なんですね。

待望のおやつを食す

おやつをあげる前に飼い主さんはミケちゃんに「これでいいですかね？」と再度確認。

ですが、ミケちゃんはおやつしか見ていません。飼い主さんの言葉に耳を傾けることなく、ひたすらおやつの袋の匂いを必死にクンクンと嗅いでいます。

最初はお皿からおやつを食べていたミケちゃんですが、飼い主さんの手からあげることに。

お皿から食べるのと変わらず美味しそうにむしゃむしゃと食べているけど、ミケちゃんは少し食べづらいのかおやつをポロポロとこぼしながら食べています。ちょっとおやつを食べるのが下手っぴなミケちゃん。そこも含めて、すべてが可愛らしいです。

おやつを食べて満足したミケちゃん

おやつを食べられて大満足のミケちゃん。辺りを少しパトロールしてから、お気に入りのホットカーペットの上に座り、まずはお口周りをペロペロ。そして、食後の身だしなみを整えるために毛づくろいを入念にします。

飼い主さんが「おいしかったですか？」との問いにも答えず必死に毛づくろい。すると最後に飼い主さんの手を再度確認し、おやつの残りが無いかを入念にチェック。最後まで食に対してはストイック！

自身の要求を通して、食べたいおやつを食べられて大満足したミケちゃんなのでした。

投稿には「ミケちゃんお上品でかわいい」「おやつ出てきたときの嬉しそうな顔がまたいい」「目をシパシパさせながら催促する姿が最高にキュート」「こんな可愛い姿で待たれたら、おやつあげたくなるのも納得だわ」「少量のおやつで満足するミケちゃんえらいね」「ミケちゃん本当にお上品。おやつを前にしてこの落ち着きなのがスゴい」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」では、ほかにもミケちゃんが飼い主さんが大好きな様子や、爆音の喉のごろごろ音など、ミケちゃんの魅力がたくさん詰まった動画が毎日投稿されています。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。