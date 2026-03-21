クリスタルMFパレスの鎌田大地がECLで躍動

クリスタル・パレス（イングランド）は現地時間3月19日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ラウンド16セカンドレグでAEKラルカナと対戦。

延長戦の末に2-1で勝利し、初の8強入りを決めた。日本代表MF鎌田大地が決勝点をアシストし、重要な勝利をチームにもたらした。

ホームでの第1戦をスコアレスドローで終えていたクリスタル・パレスは前半13分にFWイスマイラ・サールのゴールで先制し、リードを奪った。しかし、後半18分に同点ゴールを許し、そのまま90分では決着がつかずに試合は延長戦へ突入した。

粘り強い守備を見せるラルカナのゴールをなかなかこじ開けることができなかったが、延長前半9分についに試合が動く。右サイドでショートコーナーを受けた鎌田がドリブルで縦に仕掛けてエリア内に侵入。相手を抜き切る前にグラウンダーの鋭いクロスを送ると、これをニアサイドのサールが右足でゴールへと流し込んだ。

これが決勝点となり、クリスタル・パレスは2-1で勝利。2試合合計スコアも2-1で準々決勝進出となった。昨季のFAカップ王者は欧州カップ戦初出場で8強入りの快挙となった。

殊勲の鎌田は120分間フル出場。英紙「ガーディアン」は「鎌田大地がドリブルでエリアに入り、サールの決勝点を完璧にお膳立て。これでラルカナの抵抗がついに破られた」と29歳の日本代表MFの活躍を伝えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）