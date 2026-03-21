ロックバンド「銀杏（ぎんなん）ＢＯＹＺ」の峯田和伸（４８）がミュージシャンと俳優の二刀流で活躍している。１０歳でザ・ブルーハーツに魅了されて以来、ありのままの姿で音楽を表現するパンクロックに熱中。ドラマや映画では人情味のある役柄を得意とする。若葉竜也（３６）とダブル主演した映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督、２７日公開）ではカメラマン役を演じた。（有野 博幸）

大きな瞳に素朴で温かい語り口。峯田は、表現者としての原点であるブルーハーツとの出会いを昨日のことのように覚えている。

当時、山形県の小学４年生だった。「友達の家に遊びに行ったら、中学生のお姉ちゃんがフライパンでソーセージを焼いてたんです。それをパンに挟んで、辛子を乗っけて、おしゃれな食い方をしてたんですよね。それ（＝ホットドッグ）を食べながら『これ知ってる？』って持ってきたのが、ブルーハーツのセカンドアルバム『ＹＯＵＮＧ ＡＮＤ ＰＲＥＴＴＹ』です」。収録曲「キスしてほしい（トゥー・トゥー・トゥー）」を聴いた瞬間、人生が決まった。

それ以来、「歌詞が良くて歌い方も格好いい」とブルーハーツに夢中になった。「田舎で情報が少ないから、ブルーハーツが歌番組に出た時、家族に『静かにしてくれ！』と言って、テレビにカセットレコーダーを近づけて録音しました。実家が電器屋だから、古くなったラジカセをもらって、何度も聴きました。そのカセットテープ、まだ実家にありますよ」

スマホもサブスクもなかった昭和の時代。「自分から情報をつかみにいった。だから、最近のことより、４０年前のことの方がよく覚えているんですよね。今は便利だけど、情報があふれている。あの時代が良かったな」。青春時代の憧れは一生もの。自身もロックミュージシャンとなり、音楽誌の企画でブルーハーツの甲本ヒロト（６３）と対談する企画があったが、緊張し過ぎて舞い上がったことも懐かしい思い出だ。

大学進学に合わせて上京した。親には卒業したら山形に戻り、家業の電器店を継ぐ約束をしていたが、大学では仲間とロックバンド「ＧＯＩＮＧ ＳＴＥＡＤＹ」を結成。「ツアーをやったりして、授業を休んで留年しそうになって、親に言わなくちゃいけなくなった」。意を決して、実家に「実はバンドに熱中していて…」と電話で伝えると案の定、「ふざけるな！ 電器屋はどうするんだ？」と激怒された。

「あと３年、待ってください。それで結果が出なかったら山形に帰ります」と懇願。「もし失敗したら、山形に帰らないといけない」と一層、バンド活動に熱中した。それから３０年、今も情熱は衰えない。「ちょっとは曲作りのコツをつかんできたけど、もう４８歳だから、２０代みたいに恋愛できないし、作詞のもとになるネタがなくなってきた。音楽の経験値とネタが見事に反比例です」と笑う。実家は弟が継ぎ、今も地元で親しまれている。

曲作りでは「シリアスになりすぎず、笑いの要素を１割入れるのが好き。１割の軽さを意識していますね」。現在は「自分のバンドで６年、アルバムを出せてない。新曲を書いて、早くレコーディングをしないと」と意欲的。「今まで以上にちゃんとやらないといけない。そういう責任感は増しています」と気を引き締めている。

田口トモロヲ監督（６８）の「アイデン＆ティティ」（２００３年）で映画初出演にして主演で俳優デビューした。「役者っぽくなろう」と自分なりに台本を読み込み、撮影に向かうと田口監督から「お芝居をしようと思わなくていいよ」と言われた。

「その言葉がずっと心に残っています」。胸に秘めて、その後も多くの映画、ドラマに出演。１７年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」（有村架純主演）でビートルズ好きの小祝宗男を好演して、一気に知名度を上げた。

マルチに活躍しているが、「区役所では手続きをする時、職業の欄に『歌手』と書きますね。『俳優』とは書けない」。意識の違いについて「音楽は僕が作詞作曲したり、リーダーだったり、主導でやることが多い。それに対して、役者としては、監督さんや共演者の方々に身を預けて、好きなように料理してもらう感じ（だから）」と説明した。

「ストリート―」では田口監督と再びタッグを組んだ。演じるカメラマンのユーイチが、カリスマバンド「ＴＯＫＡＧＥ」のモモ（若葉）、ミニコミ誌を手掛けるサチ（吉岡里帆）らと交流。初めて自分たちの力でレコードを完成させると、歓喜のあまり、東京の街を全力で駆け抜ける。その疾走感のあるシーンは大きな見どころだ。

「僕、４８年生きてきて、あんなにはしゃいで女性と走ったことないですよ。本当に生きていて良かった。『吉岡里帆と一緒に東京を走った』って一生の思い出になる。撮影では、角度を変えて何度も撮るから息が切れて『おいおい何回、走らせるんだよ』と思ったけど、あんなに楽しくて最高の夜はなかった。あ〜東京に出てきて良かった〜」

「自分の音を鳴らせ。」という副題がつけられている。売れるために音楽をやるのではなく、あくまで自分らしく表現する。それがパンクロックの精神だ。

「答えじゃなく、疑問をくれる映画。『果たして君たちはどうなんだ？』と突き付けられる。音楽に詳しくなくてもいいので、何か息苦しさを感じている人、現状に満たされていない人にも見てもらいたいです」

◆「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」 「東京ロッカーズ」と呼ばれたバンドマンたちがインディーズ、自主レーベル、オールスタンディングなどの概念を確立し、日本ロック界に革命を起こした１９７８年のムーブメントを描く。峯田は「音楽をやっている僕たちから見れば、彼らは幕末の志士。坂本龍馬みたいな存在」と敬意を表した。吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗らも出演している。

◆峯田 和伸（みねた・かずのぶ）１９７７年１２月１０日、山形県生まれ。４８歳。大学時代にバンド「ＧＯＩＮＧ ＳＴＥＡＤＹ」を結成して音楽活動を始め、２００３年に解散し「銀杏ＢＯＹＺ」を結成。同年俳優デビュー。１６年にＮＨＫ「奇跡の人」で連ドラ初主演。主な出演作に映画「色即ぜねれいしょん」、ドラマ「宮本から君へ」「高嶺の花」など。