「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、一見地味なリーチのみの手牌を、驚愕の裏ドラ3枚で跳満へと仕立て上げる“劇的オペ”を成功させた。

【映像】リーチのみを“大手術”一気に跳満まで昇格

場面は東2局3本場。1万7700点持ちの3着目に位置していた渡辺だが、トップ目のTEAM雷電・本田朋広（連盟）は4万6900点と独走。まずは2着目のBEAST X・鈴木大介（連盟）を捉えるべく、加点が欲しい局面だった。

渡辺の配牌は、第1ツモでカン4筒こそ埋まったものの、他に目立つのは両面ターツが一つのみ。重い展開が予想されたが、4巡目に8索を暗刻にすると、6巡目には3索を引き入れてイーシャンテンへと漕ぎ着ける。そして9巡目、4索を引き寄せたところでテンパイ。即リーチを敢行した。この時点では役もドラもなく「リーチのみ」の手。しかし、待ちは2・5索で、高目の5索なら一盃口がつくという含みがあった。

13巡目、親番の本田が赤2枚とドラを抱えた勝負手で追っかけリーチを放ち、渡辺は一転して危機に。しかし、その直後に渡辺が力強く引き寄せたのは、高目の5索だった。さらにドラマはここから。めくられた裏ドラ表示牌は7索。渡辺の手元で暗刻となっていた8索が、一気に3枚とも裏ドラへと化けたのだ。

最安目の出アガリなら1300点だった手牌が、リーチ・ツモ・一盃口・裏ドラ3。衝撃の跳満1万2000点（＋900点、供託1000点）へと化け、本田が出したばかりのリーチ棒も鮮やかに回収してみせた。

この“大手術”とも言える打点の伸びに、ファンからは「天才すぎる」「おいおい運ドリかよ」「乗ってるな」「裏3！！！！！」「急成長」と驚きのコメントが殺到。ネット麻雀界の至宝が見せた強烈な一撃が、後の逆転トップへと繋がる大きな足がかりとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

