山崎賢人主演『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』圧巻アクション支えた特撮・スタント界のレジェンドたち
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開され、シリーズ最大規模となるアクションシーンが大きな話題を集めている。迫力ある戦闘描写の裏側には、日本のアクション・スタント界を代表するレジェンドたちの存在があった。
【画像】記事内で紹介しているシーンに関連するメイキング＆場面写真
本作は、野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を原作に、明治末期の北海道を舞台にした、アイヌの埋蔵金を巡る争奪戦を描くサバイバル・バトルアクションを実写化したシリーズの続編。主人公・杉元佐一を演じる山崎は、過酷な戦闘シーンにも挑み、物語の中心で激しいアクションを展開している。
原作第一部の完結編ともいえる本作では、網走監獄の囚人約700人との大規模戦闘が描かれるほか、杉元と二階堂（柳俊太郎※木へんに夘）の至近距離戦、土方歳三（舘ひろし）と犬童四郎助（北村一輝）の因縁の対決、さらに宇佐美時重（稲葉友）の“豚小屋バトル”や、杉元と都丹庵士（杉本哲太）の激突など、シリーズ屈指の激闘が繰り広げられる。
これらのシーンを支えたのは、アクション監督の和田三四郎（B.O.S-Entertainment）。呼びかけに応じ、特撮作品や海外ドラマなどで活躍してきたスタントマンが多数参加した。囚人役には竹内康博（JAE所属）、横山一敏（JAE所属）、伊藤茂騎（JAE所属）らが名を連ね、第七師団側には和田圭市や海外シリーズ『パワーレンジャー』で経験を積んだ三村幸司、ドラマ『SHOGUN 将軍』でエミー賞（スタント・パフォーマンス賞）を受賞した帯金伸行らが参加するなど、豪華な顔ぶれが集結した。
また、宇佐美と囚人の対決シーンには“ミスター平成仮面ライダー”として知られる高岩成二が出演。『仮面ライダークウガ』でスーツアクターを務めた富永研司（JAE所属）も共演し、息の合った格闘アクションを披露している。都丹庵士のスタントダブルを担当した高田将司（JAE所属）は、崖落ちシーンを実際に演じるなど体当たりの撮影に挑んだという。
特に網走監獄で展開される囚人と第七師団の大規模戦闘は、スタントマンたちの熟練した技術と情熱が凝縮された見どころの一つ。リアリティを追求したアクション表現は劇場の大スクリーンでこそ映える。
■『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』アクションスタントマン情報
▼網走監獄での戦闘シーン
★囚人役：竹内康博（JAE所属）
1995年から東映特撮作品でさまざまなヒーローを演じ続けたレジェンド。現在も他多数の作品に関わり続けている。その洗練された技が、囚人たちの躍動感を際立たせている。
★囚人役：横山一敏（JAE所属）
高岩成二と同期のアクション俳優。劇団☆新感線では、本作のアクション監督を務める和田アクション監督も指導を受けた経験を持つ、豪快かつ確かな技術で定評のあるベテラン。
★囚人役：伊藤茂騎（JAE所属）
近年の東映特撮作品で“主役”を数多く演じ、鍛え上げられた肉体で迫力あるアクションを披露する実力者。
★第七師団役：和田圭市
『五星戦隊ダイレンジャー』（1993年）で変身前の主人公（戦隊レッド）・リュウレンジャーを演じている。本来アクション部ではないものの、和田アクション監督の誘いに、「こういう機会も良い経験にできれば！」と撮影に参加。
★第七師団役：三村幸司
2007年〜2022年に、海外で絶大な人気を誇る『パワーレンジャーシリーズ』でスタントクルーとして活躍した国際派。本作の撮影では、日によっては囚人役も兼任していた。
★第七師団役：帯金伸行
真田広之主演のドラマ『SHOGUN 将軍』（2024年）で日本人スタントマンとして初のエミー賞（スタント・パフォーマンス賞）を受賞。杉元の手投げ弾を咥えて爆破される師団の一員として、その熟練の技が光る。
▼宇佐美時重（稲葉友）が網走監獄内の豚小屋で囚人と戦うシーン
★囚人役：高岩成二
平成仮面ライダー全20作品中、18作品にて主演スーツアクターや、スーパー戦隊シリーズの6作品にて主演スーツアクターを務めている。本作では、宇佐美時重との対峙で登場しており、『仮面ライダードライブ』で共演経験のある稲葉友と息の合ったアクションを繰り広げている。
★囚人役：富永研司（JAE所属）
『仮面ライダークウガ』（2000〜2001年）にて、オダギリジョー演じる「クウガ」のスーツアクターを務める。そのほか数多くの仮面ライダーシリーズでもスーツアクターを務めている。
▼そのほか
★都丹庵士（杉本哲太）のスタントダブルを担当：高田将司（JAE所属）
東映特撮作品では多数のキャラクターを演じる現役スーツアクターであり、今回は都丹庵士のスタントダブルを担当。特に印象的な「崖落ち」シーンでは、「本当に痛かった」とその壮絶な撮影を振り返っていた。
【画像】記事内で紹介しているシーンに関連するメイキング＆場面写真
本作は、野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を原作に、明治末期の北海道を舞台にした、アイヌの埋蔵金を巡る争奪戦を描くサバイバル・バトルアクションを実写化したシリーズの続編。主人公・杉元佐一を演じる山崎は、過酷な戦闘シーンにも挑み、物語の中心で激しいアクションを展開している。
これらのシーンを支えたのは、アクション監督の和田三四郎（B.O.S-Entertainment）。呼びかけに応じ、特撮作品や海外ドラマなどで活躍してきたスタントマンが多数参加した。囚人役には竹内康博（JAE所属）、横山一敏（JAE所属）、伊藤茂騎（JAE所属）らが名を連ね、第七師団側には和田圭市や海外シリーズ『パワーレンジャー』で経験を積んだ三村幸司、ドラマ『SHOGUN 将軍』でエミー賞（スタント・パフォーマンス賞）を受賞した帯金伸行らが参加するなど、豪華な顔ぶれが集結した。
また、宇佐美と囚人の対決シーンには“ミスター平成仮面ライダー”として知られる高岩成二が出演。『仮面ライダークウガ』でスーツアクターを務めた富永研司（JAE所属）も共演し、息の合った格闘アクションを披露している。都丹庵士のスタントダブルを担当した高田将司（JAE所属）は、崖落ちシーンを実際に演じるなど体当たりの撮影に挑んだという。
特に網走監獄で展開される囚人と第七師団の大規模戦闘は、スタントマンたちの熟練した技術と情熱が凝縮された見どころの一つ。リアリティを追求したアクション表現は劇場の大スクリーンでこそ映える。
■『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』アクションスタントマン情報
▼網走監獄での戦闘シーン
★囚人役：竹内康博（JAE所属）
1995年から東映特撮作品でさまざまなヒーローを演じ続けたレジェンド。現在も他多数の作品に関わり続けている。その洗練された技が、囚人たちの躍動感を際立たせている。
★囚人役：横山一敏（JAE所属）
高岩成二と同期のアクション俳優。劇団☆新感線では、本作のアクション監督を務める和田アクション監督も指導を受けた経験を持つ、豪快かつ確かな技術で定評のあるベテラン。
★囚人役：伊藤茂騎（JAE所属）
近年の東映特撮作品で“主役”を数多く演じ、鍛え上げられた肉体で迫力あるアクションを披露する実力者。
★第七師団役：和田圭市
『五星戦隊ダイレンジャー』（1993年）で変身前の主人公（戦隊レッド）・リュウレンジャーを演じている。本来アクション部ではないものの、和田アクション監督の誘いに、「こういう機会も良い経験にできれば！」と撮影に参加。
★第七師団役：三村幸司
2007年〜2022年に、海外で絶大な人気を誇る『パワーレンジャーシリーズ』でスタントクルーとして活躍した国際派。本作の撮影では、日によっては囚人役も兼任していた。
★第七師団役：帯金伸行
真田広之主演のドラマ『SHOGUN 将軍』（2024年）で日本人スタントマンとして初のエミー賞（スタント・パフォーマンス賞）を受賞。杉元の手投げ弾を咥えて爆破される師団の一員として、その熟練の技が光る。
▼宇佐美時重（稲葉友）が網走監獄内の豚小屋で囚人と戦うシーン
★囚人役：高岩成二
平成仮面ライダー全20作品中、18作品にて主演スーツアクターや、スーパー戦隊シリーズの6作品にて主演スーツアクターを務めている。本作では、宇佐美時重との対峙で登場しており、『仮面ライダードライブ』で共演経験のある稲葉友と息の合ったアクションを繰り広げている。
★囚人役：富永研司（JAE所属）
『仮面ライダークウガ』（2000〜2001年）にて、オダギリジョー演じる「クウガ」のスーツアクターを務める。そのほか数多くの仮面ライダーシリーズでもスーツアクターを務めている。
▼そのほか
★都丹庵士（杉本哲太）のスタントダブルを担当：高田将司（JAE所属）
東映特撮作品では多数のキャラクターを演じる現役スーツアクターであり、今回は都丹庵士のスタントダブルを担当。特に印象的な「崖落ち」シーンでは、「本当に痛かった」とその壮絶な撮影を振り返っていた。